El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se dirige directamente a los lectores de OKDIARIO para explicar por qué se debe votar al PP en las elecciones generales del 28 de abril y desalojar a Pedro Sánchez –y sus socios independentistas, batasunos y Podemos- de La Moncloa.

PREGUNTA. ¿Puedes hablar directamente a cámara y explicar a los lectores de OKDIARIO por qué te tienen que votar?

RESPUESTA. Estamos aquí en el bar Koxka de Alsasua, donde hace un tiempo se dio una paliza a agentes de la Guardia Civil y sus novias, precisamente por ser eso, por ser servidores públicos, por defender la seguridad, la libertad de todos los españoles, y por estar orgullosos de la nación española.

Hoy hemos venido aquí con OKDIARIO a decir que en Alsasua hay que fortalecer la nación española, que hay que fortalecer la lengua común de todos los españoles, y la educación sin adoctrinamiento. Ni los chantajes del independentismo, ni la inseguridad que se puede vivir en la calle. Mi compromiso con todos los españoles para estas elecciones es que, si gobierna el PP, la Guardia Civil seguirá en Navarra, y seguiremos defendiendo la libertad, la prosperidad y la concordia en España.

Así que, para que mis hijos no vivan en un país en el que tengas que venir escoltado a una comunidad autónoma o a un bar, tenemos la oportunidad de que Sánchez no consolide la ruptura de la legalidad con los independentistas, con los batasunos, con los podemitas comunistas. Y que haya una alternativa constitucionalista con el Partido Popular a la cabeza, que ya ha demostrado que sabe pactar y gestionar la economía y defender la nación española.

Así que, como no puedo pedir el voto porque no estamos todavía en campaña, os puedo decir que no vamos a defraudar, que éste es el PP de siempre. El que, en dos ocasiones, ha rescatado a España de la bancarrota y del desafío de Ibarretxe y de Puigdemont y que necesitamos más que nunca ese voto útil, ese voto suficiente y necesario que concentre la única alternativa válida a Pedro Sánchez. Si quieres que Pedro Sánchez se vaya, tienes que ir a las urnas y optimizar todos los apoyos en el Partido Popular. Muchas gracias.