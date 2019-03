El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, opina, en la entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, sobre la polémica, revelada por este diario, de la tesis de Pedro Sánchez. Promete que su partido exigirá responsabilidades hasta el final.

PREGUNTA. Hagamos parada y fonda en la tesis de Pedro Sánchez. Se ha hablado de pacto de cloacas, de que no os ibais a hacer daño, ni él con tu máster, ni tú con su tesis. Como cuando estás delante del dentista y le agarras de salve sea la parte y le sueltas: “¿A que no nos vamos a hacer daño?”.

RESPUESTA. Lo que hay es que se han disuelto las Cámaras y ha decaído esta comisión, han decaído las de financiación y ha decaído la del Alvia, la del Spanair… es decir, han convocado elecciones. Eso no quiere decir que el PP no siga reivindicando luz y taquígrafos con estos escándalos.

P. No me has contestado: ¿vais a investigar la tesis?

R. Claro. Hace una semana, el miércoles en la sesión de control, uno de los puntos por los que tuvo que venir Sánchez fue por los escándalos de las sociedades de los ministros. Yo lo dejé muy claro: “Oiga, señor Sánchez, era su baremo, yo no soy el que ha dicho que un ministro no podía tener sociedades patrimoniales, usted sí, por lo tanto dé explicaciones”. Y añadí, además, que no soy el que decía que los gobiernos deben ser transparentes incluso con los temas personales.

P. Ahora toca la tesis de Pedro Sánchez. ¿Robó el presidente su doctorado, se lo regalaron?

R. Todas las pruebas que han sacado los medios de comunicación no han sido rebatidas. Por cierto, creo que la demanda contra OKDIARIO no acaba de llegar.

P. Bueno han pasado 174 días. A lo mejor llega mañana, en el 175 o en el 176.

R. En política, como en la vida, hay que ser coherentes. Porque si vas de gran inquisidor y montas una moción de censura a un partido que te ganó por 50 escaños dos años antes, supuestamente para regenerar España, lo que no puede ser es que tengas que cesar a Màxim Huerta a los tres días, a Montón a las tres semanas y luego tengas cuatro ministros como Duque, Celaá, Calviño y Borrell envueltos en corruptelas, y a Delgado por cuestiones de las declaraciones sobre los homosexuales y trata de menores. Y encima reparten carnets de transparencia. Eso no puede ser. Es una incoherencia. Basta ya de que a la izquierda todo le salga gratis.

P. ¿Es una ‘tesis fake’ la de Pedro Sánchez?

R. Lo que creo es que todos esos pasados de Turnitin, esos peinados, daban una cantidad enorme de citas no citadas. Lo que no ha quedado claro es si esos autores que presentaron el libro, al final era lícito que, sin haberlos citado, se hubieran utilizado. Es decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina?, ¿el libro fue una consecuencia de la tesis o esos estudios para el libro se aprovecharon para hacer una tesis? La única información que tengo por ahora es de los medios de comunicación. Sería bueno que, por lo menos, se pudieran rebatir.