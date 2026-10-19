Orden en la inmigración, fin del infierno fiscal y jueces elegidos por jueces: estos son los 12 compromisos de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato de la formación para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha establecido una serie de compromisos con los españoles en los que prioriza el orden en la inmigración, la promesa del fin del infierno fiscal y que haya jueces elegidos por jueces. Los compromisos de Feijóo se resumen en 12 puntos.

En un comunicado bajo el nombre Mi contrato con España, Núñez Feijóo asegura a los ciudadanos que «las elecciones del 29 de noviembre son uno de los momentos más decisivos de nuestra historia democrática». Para ello, el líder del PP dice conocer «los desafíos que afronta la nación» y establece el «compromiso adicional» que asumir estos desafíos supone para con los ciudadanos.

«Hay una realidad que no puede ignorarse: la mayoría de los españoles siente que su Gobierno ha dejado de respetar a la nación y a su gente», ha transmitido el máximo dirigente del PP, quien cree que «es necesario un esfuerzo de reconciliación nacional que ponga fin a una polarización alentada desde el poder, que ha acabado paralizando el país y ha dañado la democracia y la convivencia».

Feijóo se compromete a «gobernar la nación desde la verdad y cumplir con la palabra dada», rompiendo con el hasta ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dirigente del PP cree que «las instituciones deben ser fiables, el país debe funcionar y el esfuerzo de cada uno debe merecer la pena. Frente a la mentira, el abandono y la corrupción que lo han degradado todo, España necesita una política que recupere su función original: servir al bien común».

Estos son los 12 compromisos de Alberto Núñez Feijóo.