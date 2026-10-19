Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | La Generalitat prepara una «orden de confinamiento» para Valencia y el norte de Alicante por las lluvias
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presentará este lunes en Madrid su Contrato con España, un manifiesto que recogerá los valores y principios rectores que guiarán el proyecto del Partido Popular si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
En el acto, previsto para las 12:00 horas en el Espacio Larra, no se quiere dar protagonismo ni a los logos ni al himno ni a las banderas del PP. «No es un mitin de campaña ni una aclamación, sino que es un acto en el que se pretende solemnizar el compromiso del candidato con una forma de entender la política. La escenografía de partido no será preponderante», han indicado fuentes del partido.
Según el PP, se trata del «acta fundacional de la España que viene» porque ese manifiesto recoge el «compromiso» con España del candidato a la Presidencia del Gobierno con «una serie de prioridades y principios». «Es el kilómetro cero de un proyecto político. La carta de valores del candidato», han agregado las mismas fuentes.
Por otro lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la entrada masiva de Ceuta fue «absolutamente imprevisible» y «una marea imposible de contener».
Torres ha reconocido que Ceuta sufrió los días 30 y 31 de julio una «marea imposible de contener» y que no esperaban que llegaran «80.000 o 90.000 personas», pese a que días antes ya se había registrado un «importante» aumento de las entradas. «Eso era absolutamente imprevisible y absolutamente nadie advirtió de una cantidad de esa envergadura», ha afirmado.
«Fueron horas tremendas», ha continuado Torres, que además ha considerado que el ya ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, «ha sido injustamente tratado»: «Creo que ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, y creo que ha habido un uso partidario evidente».
Las tormentas obligan a cortar 17 carreteras en la Marina Alta (Alicante), la Safor y la Ribera Alta (Valencia)
Las carreteras cortadas en algún tramo en la Comunitat Valenciana debido a las tormentas se han elevado a 17, con un total de 25 tramos viarios afectados. Las incidencias continúan concentradas en la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia), y se han extendido también a la comarca de la Ribera Alta (Valencia).
Según la última actualización de la Conselleria de Infraestructuras con datos de las 08.59 horas, se han sumado nuevos cierres por inundación en la Ribera Alta (Valencia), concretamente en las carreteras CV-570 y CV-571 a la altura de Carcaixent.
En la comarca de la Marina Alta (Alicante), se mantienen cortadas por inundación la carretera local 7420, la 7421 (dos tramos en el Arenal y el río Xaló), la CV-700 (dos tramos en La Vall de Gallinera y Pego), la CV-723, la CV-727 (dos tramos) y la CV-747 a la altura de Xàbia.
Asimismo, la CV-728 ha sumado un segundo tramo cortado en Pego (Alicante), mientras que en la CV-740 se mantiene el cierre por agua entre El Poble Nou de Benitatxell y Xàbia .
En la Safor (Valencia), continúan cortadas por inundación la CV-670, la CV-682 entre La Font d’En Carròs y Rafelcofer, la CV-683 entre Beniflà y Oliva, la CV-686, y la N-332 con dos tramos anegados en Oliva y Bellreguard.
Por su parte, la CV-678 registra tres tramos cortados entre Pego y la Safor, mientras que la CV-715 mantiene dos tramos cerrados por agua en el término de Pego.
En el apartado de reaperturas, se ha logrado reabrir al tráfico vías que presentaban desprendimientos o árboles caídos en la CV-710, la CV-737, la CV-743, la CV-755 y el primer tramo de la CV-740.
La Generalitat prepara una «orden de confinamiento» para Valencia y el norte de Alicante por las lluvias
La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia provocada por las intensas lluvias asociadas a la dana Adam. Así lo ha anunciado este lunes a primera hora el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).
El responsable autonómico ha recordado que, tal y como se ha comunicado a través de una alerta ES-Alert enviada durante la mañana a las zonas afectadas, se ha instado a la población a permanecer en sus domicilios. «Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias», ha subrayado ante los medios de comunicación.
Asimismo, Valderrama ha explicado que, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos la Guardia Civil, se están realizando cortes de carreteras para impedir el acceso a las áreas más afectadas desde otros puntos.
El Gobierno aprueba mañana un paquete para mejorar prestaciones sociales
El Gobierno aprobará previsiblemente mañana, martes, un paquete de medidas que amplían la protección ante la incapacidad por patologías asociadas a la menopausia o para las víctimas de violencia de género y mejoran las condiciones de otras pensiones como las de viudedad.
Según, se trata de un «paquete importante» de medidas del Ministerio de Seguridad Social en forma de decreto ley que, posteriormente, deberá ser convalidado antes de un mes por la diputación permanente.
Más de 100.000 alumnos sin clase por las lluvias en Valencia y Alicante
Más de 102.000 alumnos -80.913 en la provincia de Valencia y 21.868 en la de Alicante- se han visto afectados por la suspensión de clases debido al temporal de lluvias intensas y tormentas que afectan a la Comunitat Valenciana, según ha informado la Conselleria de Educación.
En la provincia de Alicante han decidido el cierre de los centros educativos un total de 25 municipios: El Verger, Pego, Callosa d’En Sarrià, Benissa, Pedreguer, Gata de Gorgos, Els Poblets, Dénia, Murla, Benigembla, Altea, Xàbia, Calpe, La Sella, Poble Nou de Benitatxell, Teulada-Moraira, Benidoleig, Orba, Tàrbena, Bolulla, Sagra (CRA LA Rectoría), Ràfol d’Almúnia (CRA LA Rectoría), Benimeli (CRA LA Rectoría), Sanet i Negrals (CRA LA Rectoría) y Muro de Alcoy.
Exteriores admite que será «muy difícil» cumplir a tiempo para que afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes que será «muy difícil» que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada ‘ley de nietos’ y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.
En declaraciones en Telecinco, el ministro ha asegurado que, en cuanto se recibió la notificación del Supremo, se remitió un telegrama «con instrucciones muy precisas» a todos los consulados para que actúen «de manera diligente» y «movilicen todo el personal que necesitan», además de anularse todos los permisos de los cónsules.
Corte de la A-3 en plena hora punta durante el cuarto día de huelga educativa en la Comunidad de Madrid
Decenas de manifestantes por la Educación Pública han cortado a primera hora de la mañana de este lunes la autovía A-3 (Madrid-Valencia) en el marco de las protestas del cuarto día de huelga educativa en la Comunidad de Madrid.
En plena hora punta, los manifestantes han colocado pupitres a la citada autovía que han obligado a detener el tráfico. Ha sido a la altura del kilómetro 5 de la A-3, en el ramal de salida a la M-30, dentro del término municipal de la capital, han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Los congregados, ataviados con camisetas verdes en defensa de la Educación Pública y las prendas amarillas que caracterizan la huelga en Escuelas Infantiles, han querido así denunciar la «falta de diálogo» por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y «el maltrato institucional» a este colectivo.
El corte ha obligado a detener la circulación en ese punto en plena hora punto, con tráfico intenso en esa zona. Tras una fila de pupitres escolares colocada delante de una gran pancarta en defensa de la Educación Pública, han obligado a detenerse a los vehículos a la altura de Moratalaz.
Pasadas las 09:00 horas, tras la intervención de la Policía Nacional, los congregados se han retirado de la zona y la circulación ha recuperado la normalidad en esa zona.
La DANA Adam deja lluvias de 123 l/m² en Formentera y de 122 l/m² en Ibiza en 24 horas
Las precipitaciones acumuladas en 24 horas hasta las 8 horas de este lunes por la dana Adam en Baleares suman máximas de 123 l/m² en Formentera, 122 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 34 l/m² en los municipios mallorquines de Campos y Ses Salines y 5 l/m² en el aeropuerto de Menorca.
Según los datos publicados por la Aemet, el temporal solo ha dejado lluvias copiosas en Formentera y en Ibiza, donde, además del aeropuerto, se han medido precipitaciones significativas en Sant Joan de Labritja (97 l/m²), la capital de la isla (68 l/m²) y Sant Antoni de Portmany (59 l/m²).
En Mallorca, pese a que la previsión auguraba lluvias de gran intensidad durante la pasada madrugada, las precipitaciones han quedado muy por debajo de lo esperado, con los citados máximos en Campos y Ses Salines (34 l/m²), y cantidades menores en Santanyí (28 l/m²) y Portocolom (24 l/m²).
En Menorca, la dana no ha tenido apenas impacto, aunque entre las 7 y las 9 horas de este lunes la Aemet decretó para la isla una alerta naranja que se ha rebajado a amarilla.
El Gobierno no tiene «ningún temor» a que la violencia «sin sentido» en Francia se contagie a España
El Gobierno ha asegurado que no tiene «ningún temor» a que las escenas de violencia «sin sentido» que se han registrado en los últimos días en Francia en el marco de la ola de protestas contra el Ejecutivo puedan contagiarse a España ya que aquí todas las reformas se han llevado a cabo a través del diálogo con los agentes sociales.
Así lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones en ‘Telecinco’, recogidas por Europa Press, quien ha reconocido que en Francia «hay una violencia que es insoportable y que es totalmente condenable».
Para Albares, hay que distinguir entre «la violencia sin sentido y descomunal de unos pocos con el legítimo derecho a ejercer el derecho de manifestación y de huelga de la inmensa mayoría de los franceses que están participando en ello».
En este sentido, ha asegurado que en el Gobierno en absoluto hay «ningún temor» a que lo que está ocurriendo en el país vecino, así como en otros países europeos, pueda repetirse en España, donde en los últimos años «se han hecho importantísimas reformas incrementando de manera histórica las pensiones, el salario mínimo interprofesional, las partidas de becas, reforzando la educación pública y la sanidad pública».
Albiol pide endurecer penas contra okupas reincidentes: «Si es español, a la cárcel y si es extranjero, expulsado»
El alcalde de Badalona y cabeza de lista por Barcelona al Congreso de los Diputados en las elecciones del próximo 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha advertido hoy que propondrá endurecer las penas contra los okupas para que, si son españoles, ingresen en prisión y si son extranjeros, sean expulsados a sus países de origen.
Así lo ha manifestado hoy durante unas declaraciones en La Mirada Crítica de Telecinco, en las que ha expuesto sus planes para llevar a cabo el encargo que ayer le hizo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para acabar con el problema de la ocupación de viviendas en España.
Albiol hay señalado que este es un problema «muy serio» sobre todo en Cataluña donde se dan el 40 por ciento de las ocupaciones de viviendas. Por ello, ha pedido que se «aglutine» el voto en el Partido Popular con el fin de que, cuando empiece la actividad parlamentaria, él pueda reunir a expertos y partes afectadas para presentar una propuesta que implicará modificar algunas leyes.
Rufián llama al soberanismo a implicarse en la gobernabilidad del Estado y someter al PSOE
El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, hace en su nuevo libro, «Cómo ganar a los fachas» (Now Books), un llamamiento al soberanismo catalán, vasco, gallego, valenciano y andaluz a «involucrarse en la gobernabilidad del Estado» y «someter al PSOE» para forzar cambios estructurales.
«Sí. Yo aspiro a someter al PSOE en un Gobierno del PSOE», afirma en su libro, que se pondrá oficialmente a la venta este martes.
Según Rufián, el soberanismo lleva «un siglo esperando a una izquierda estatal que le comprenda y ayude. Y no existe».
«La izquierda española ha demostrado sobradamente que no quiere y que, además, ni siquiera puede. Pues yo digo que seamos nosotros esa izquierda de izquierdas. Instrumental y electoral. Sin manías», asegura.
Los ex ministros Mayor Oreja y Trillo se citan hoy en Madrid para debatir sobre Ceuta y el «desafío» de Marruecos
Los ex ministros Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo, que ocuparon las carteras de Interior y de Defensa bajo el Gobierno de José María Aznar, analizarán este lunes la situación que vive Ceuta tras el «desafío» de Marruecos, cuando se cumplen más de dos meses y medio de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes irregulares a la ciudad autónoma.
Este debate del Foro Neos –bajo el título ‘Ceuta, de la debilidad al despertar’– prestará especial atención a «la soberanía nacional, la seguridad de las fronteras y la estabilidad del Estrecho», según ha indicado la fundación NEOS que dirige Mayor Oreja.
La jornada se produce en plena polémica por la incursión de buques militares marroquíes en aguas ceutíes coincidiendo con el salto masivo de migrantes de finales de julio. El PP ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por esta información que se ha conocido esta misma semana y la ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, ya que está personado en la causa.
Feijóo lanza este lunes su ‘Contrato con España’, un manifiesto con los principios rectores que guiarán su proyecto
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presentará este lunes en Madrid su ‘Contrato con España’, un manifiesto que recogerá los valores y principios rectores que guiarán el proyecto del Partido Popular si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
En el acto, previsto para las 12:00 horas en el Espacio Larra, no se quiere dar protagonismo ni a los logos ni al himno ni a las banderas del PP. «No es un mitin de campaña ni una aclamación sino que es un acto en el que se pretende solemnizar el compromiso del candidato con una forma de entender la política. La escenografía de partido no será preponderante», han indicado fuentes del partido.
Según el PP, se trata del «acta fundacional de la España que viene» porque ese manifiesto recoge el «compromiso» con España del candidato a la Presidencia del Gobierno con «una serie de prioridades y principios». «Es el kilómetro cero de un proyecto político. La carta de valores del candidato», han agregado las mismas fuentes.
Pedro Sánchez protagonizará este lunes un acto político en la Cúpula del Milenio de Valladolid
El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la Presidencia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, protagonizará este lunes, 19 de octubre, un acto político en la Cúpula del Milenio de Valladolid, donde ya estuvo en marzo de este año en el cierre de la campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León.
El acto, según ha informado el PSOE en la red social ‘X’, se celebrará a partir de las 18.00 horas de este lunes en la Cúpula del Milenio, situada en la plaza del Milenio.
De esta forma, Sánchez volverá a participar en un acto político de su formación poco más de medio año después, ya que el pasado 13 de marzo cerró el mitin del PSOE en el mismo espacio en el último día de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026.
En aquel evento estuvo acompañado, entre otros, por el secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta en dichos comicios, Carlos Martínez, y los ministros socialistas Óscar Puente, Ana Redondo y Milagros Tolón, además del expresidente del Gobierno, nacido en Valladolid, José Luis Rodríguez Zapatero.
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El Supremo aplica la amnistía a Puigdemont y pone punto y final a su proceso judicial
El Tribunal Supremo ha aplicado finalmente la amnistía al ex presidente catalán fugado Carles Puigdemont.
El magistrado de la Sala Penal Pablo Llarena ha acordado en un auto revalidar su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, y de los ex consellers Antoni Comín y Lluis Puig, al considerar aplicable a los mismos la doctrina constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del TC que concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa.