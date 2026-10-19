Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | La Generalitat prepara una «orden de confinamiento» para Valencia y el norte de Alicante por las lluvias

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presentará este lunes en Madrid su Contrato con España, un manifiesto que recogerá los valores y principios rectores que guiarán el proyecto del Partido Popular si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el acto, previsto para las 12:00 horas en el Espacio Larra, no se quiere dar protagonismo ni a los logos ni al himno ni a las banderas del PP. «No es un mitin de campaña ni una aclamación, sino que es un acto en el que se pretende solemnizar el compromiso del candidato con una forma de entender la política. La escenografía de partido no será preponderante», han indicado fuentes del partido.

Según el PP, se trata del «acta fundacional de la España que viene» porque ese manifiesto recoge el «compromiso» con España del candidato a la Presidencia del Gobierno con «una serie de prioridades y principios». «Es el kilómetro cero de un proyecto político. La carta de valores del candidato», han agregado las mismas fuentes.

Por otro lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la entrada masiva de Ceuta fue «absolutamente imprevisible» y «una marea imposible de contener».

Torres ha reconocido que Ceuta sufrió los días 30 y 31 de julio una «marea imposible de contener» y que no esperaban que llegaran «80.000 o 90.000 personas», pese a que días antes ya se había registrado un «importante» aumento de las entradas. «Eso era absolutamente imprevisible y absolutamente nadie advirtió de una cantidad de esa envergadura», ha afirmado.

«Fueron horas tremendas», ha continuado Torres, que además ha considerado que el ya ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, «ha sido injustamente tratado»: «Creo que ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, y creo que ha habido un uso partidario evidente».