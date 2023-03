La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido en el Pleno del Congreso este martes «perdón a las víctimas y a sus familiares» por haber votado a favor de la ley del sólo sí es sí justo antes de respaldar la propuesta del PSOE para reformar la misma ley. «Yo en primer lugar, que en 15 años de diputada no lo he hecho, pido perdón, pido perdón a las víctimas, a sus familiares por el inmenso error de haber aprobado una ley que tanto dolor ha causado no sólo a mujeres, sino a miles de niños y de menores que son las víctimas más vulnerables», ha querido destacar la diputada canaria.

«Pido perdón por una secretaria de Estado de un Gobierno, que dijo riéndose y lo vimos todos, que qué más daba si ya estaban violadas, que fueran doce o diez. No es entender cuál es el dolor», ha recordado Oramas durante su intervención en el Congreso en referencia a las polémicas protagonizadas de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.

«Y señores del PSOE, dos cosas. Esto no es una ley que no ha funcionado, es una ley que se hizo mal. Yo y mi grupo no tenemos los conocimientos jurídicos suficientes y se nos dio garantías, que las cosas estaban bien», ha recordado Oramas de las manipulaciones del PSOE para asegurarse los apoyos de una ley que ha resultado ser un fracaso.

«Después se dijo que eran unos jueces. Después, se dijo que no iba a haber disminución de sentencias, después, se dijo que se esperaba al Supremo y han tardado mucho. Han tardado cinco meses», ha pormenorizado sobre los errores de esta ley, anticipados por juristas y técnicos, a los que el PSOE y Podemos demonizaron por sus advertencias.

«Cuanto antes aprobemos esta ley, menos daño haremos y no se puede mentir y decir que volvemos al Código Penal de La Manada. Y que se ataca el consentimiento. Eso no es cierto. No se engaña a la gente. Seamos menos soberbios, seamos menos humildes y nos pongamos en el lugar de las víctimas», ha indicado en referencia a las explicaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para negarse a rectificar la ley ante un fracaso que se ha puesto de manifiesto con más de 700 rebajas de penas y excarcelaciones de depredadores sexuales. «Por eso, nosotros vamos a apoyar la propuesta que hoy ha traído el Partido Socialista y que salga lo antes posible para no encontrarme otra vez una víctima que me diga: ‘Me han fallado’», ha terminado su intervención.