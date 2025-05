Las obras de los bajos de Madrid convertidos en un albergue para ilegales costaron medio millón

Las obras de los bajos de un edificio en Parque de las Avenidas de Madrid, que han sido convertidos en un albergue para la acogida de inmigrantes irregulares, han costado en torno a «medio millón de euros», según fuentes solventes conocedoras de esta operación inmobiliaria.

Detrás de ella está el empresario Mohamed Zakaria Abdelsamad Ibrahim, la marca comercial Velvet Hostels y la firma Europa Clase Canal SL, que aparece en el contrato de arrendamiento -revelado en exclusiva por OKDIARIO- de los tres locales alquilados para «uso exclusivo de hospedaje» en los bajos donde había antes un centro de salud. En su caso, Europa Clase Canal SL, la parte arrendataria, no tiene como objeto social nada relacionado con el alojamiento o el turismo, sino que se dedica al comercio de productos de «relojería, joyería, bisutería» y «souvenirs», como ha destapado este periódico.

Las mismas fuentes consultadas señalan que además de los 500.000 euros destinados a los trabajos de obra, otros «200.000 euros se han gastado en materiales», además de «100.000 euros en el alquiler de los locales».

Este periódico reveló el lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez se está sirviendo de bajos de edificios residenciales de Madrid convertidos en albergues para alojar aquí a inmigrantes irregulares a través de las ONG con las que trabaja. Los vecinos de Parque de las Avenidas, barrio del distrito de Salamanca, han denunciado que dicho hostel es «ilegal». Por ello, han convocado una concentración este jueves 29 de mayo a las 18:30 horas en el número 9 de la Avenida Baviera en señal de protesta.

Como ocurre en otro establecimiento gestionado por el mismo empresario en Puente de Vallecas, estos albergues acaban siendo utilizados para acoger a los inmigrantes irregulares que llegan a España, fundamentalmente desde Canarias. OKDIARIO pudo comprobarlo in situ hace unos días. Una encargada del Velvet Hostels de Puente de Vallecas, al sur de la capital, confesó que el Ejecutivo había encomendado el alojamiento de inmigrantes en este albergue juvenil a Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). «Nosotros recibimos derivaciones directas del Ministerio», admitió la encargada en la puerta del albergue, ubicado en la Avenida Pablo Neruda, número 68, de Madrid. Citó expresamente estas dos ONG.

Ahora, los vecinos del edificio residencial de Parque de las Avenidas cuyos bajos ya han sido reformados para la apertura de un nuevo albergue de Velvet Hostels subrayan que las tres comunidades de los locales sólo aceptaron la unión temporal de los mismos «con uso sanitario», el que tenía el antiguo centro de salud. «Ni se ha pedido permiso para ese alquiler comercial, ni la propietaria, una señora particular y sus sobrinos, han informado ni negociado con los vecinos del edificio», apuntan.

En el contrato se dice también que la arrendadora, A. S. B, autoriza al empresario a «realizar las obras de reforma necesarias, siempre que no perjudique la estructura y seguridad del inmueble». Sin embargo, los vecinos han informado a las diferentes administraciones de la existencia de «irregularidades» en estas obras, por ejemplo en lo que respecta a la supuesta salida de emergencia o al «incumplimiento de los estatutos de las comunidades afectadas, que no permiten la apertura de este tipo de negocios».

Almeida se dirige al Gobierno

Tras las informaciones publicadas por OKDIARIO en estos días, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez «que no vaya por la espalda como en Carabanchel» (uno de los dos puntos en la región, junto a Alcalá de Henares, de acogida de ilegales) y que «aclare si tiene alguna intención de utilizarlo» como centro para alojar inmigrantes irregulares.

Sin embargo, los vecinos de Parque de las Avenidas han obtenido desde CEAR la confirmación de que el nuevo albergue «se está habilitando como punto de acogida de refugiados».

Almeida, según explicó este miércoles, ha dado instrucciones a su delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, «para que fiscalice cuáles son las condiciones en las que ese hostal se pueda abrir, el uso que se está dando y que cumpla con la normativa de manera estricta para prevenir posibles situaciones futuras».

«Si detrás de esto está el Gobierno de España yo le pediría que nos aclaren si tiene alguna intención de utilizar ese hostal porque ya nos hemos encontrado en varias ocasiones desgraciadamente con situaciones similares en las que el Gobierno de España trae personas que se encuentran en determinadas situaciones, ya sea irregulares o de peticionarios de asilo, de las que no se da ningún conocimiento al Ayuntamiento de Madrid», advirtió Almeida (PP).

«Lo que no queremos es encontrarnos por sorpresa, no por esas personas, a las que nosotros desde luego no queremos faltar el respeto y entendemos su situación, sino por lo que se puede generar lógicamente con los vecinos y los malos entendidos que pueda haber», apostilló el alcalde de Madrid.