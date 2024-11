Núñez ayuda a limpiar Mira tras el paso de la DANA y entrega cuatro hidrolimpiadoras al Ayuntamiento

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha acudido este lunes al municipio conquense de Mira para ayudar en las labores de limpieza de calles y casas tras los destrozos provocados por la DANA durante la semana pasada. El dirigente político, que ya había acudido a la localidad el pasado jueves, también ha entregado al Ayuntamiento de Mira cuatro máquinas de hidrolimpieza a presión para agilizar estos trabajos. Esta aportación se ha llevado a cabo gracias al Grupo Municipal del PP en Cuenca capital y al diputado autonómico del PP, José Antonio Martín Buro.

El presidente de los populares en Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por las necesidades de los vecinos de la región más afectados por la DANA y con más dificultades para volver a la normalidad. También ha agradecido la colaboración inmediata del grupo municipal del PP en Cuenca, y a su presidenta, Beatriz Jiménez, por la aportación que han podido entregar este mismo lunes.

Así, Núñez, durante unas declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, ha recordado que queda mucho trabajo por hacer, y se ha mostrado pendiente de la búsqueda de los desaparecidos en la localidad albaceteña de Letur, lamentando que ayer se conociese la aparición de una fallecida en este suceso. Además, ha deseado que los trabajos de rescate de los demás desaparecidos pronto den sus frutos y ha pedido ·todos los medios· necesarios para esta labor.

Sobre Mira, el presidente de los populares castellanomanchegos ha deseado que pronto se pueda volver a la normalidad ya que el agua anegó casas, locales y calles y hay vecinos que lo han perdido «todo». Paco Núñez se ha mostrado en disposición de ayudar a la vuelta a la normalidad de las localidades afectadas en Castilla-La Mancha, ·sin perder de vista· a Valencia.

Increpan a Page en Mira

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue increpado el pasado jueves por una víctima de la DANA que le reclamaba más medios ante la inacción de la Junta autonómica que dirige el líder socialista. «¡No hay palas ni mangueras, hace falta gente, más brigadas de luz!», exigió el hombre ante el silencio del político.

La discusión ocurrió en Mira, Cuenca, durante una visita de García-Page al municipio afectado por las riadas donde se formó un corrillo en torno a él para transmitirle distintas quejas vecinales. Una de las peticiones ha sido que el presidente coloque a alguien que coordine las labores de limpieza ante el caos que ha dejado la DANA. «Sería interesante una persona competente que coordine, porque si hay alguien coordinando aquí ya le puedo decir que es bastante incompetente», ha asegurado un vecino.

El mismo afirmó que «nadie sabe dónde está nada» y que todo el mundo hace cosas sin saber y que se atascan porque no hay coordinación. «Lo más importante de todo, más incluso que los materiales, es una persona muy competente en este asunto», dijo.

Ahora bien, en vez de reconocer que se han cometido errores, Emiliano García-Page respondió airado al vecino. «Hay muy buena coordinación», ha defendió. «Le aseguro yo que no», respondió la víctima.

Ante esto Page reaccionó prometiéndole, irónicamente, un puesto de trabajo. «Le aseguro que si me demuestra usted que es muy competente no se preocupe que hasta le contratamos», dijo ante la sorpresa del vecino que ha seguido insistiendo en que sólo hay dos brigadas y que no saben donde esta la una de la otra.