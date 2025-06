Nicole Mischel (periodista i24NEWS Israel): «La información sobre Gaza en España es muy lamentable»

«La información sobre Gaza en España es muy lamentable». Así lo afirma, en una entrevista a OKDIARIO, Nicole Mischel, periodista hispano-israelí del canal de noticias i24NEWS de Israel. La periodista, nacida en Venezuela, exiliada del chavismo en Israel, hija y nieta de españoles sefardíes, lamenta: «La información sobre Gaza tiene un tinte ideológico con palabras muy hirientes como genocidio o limpieza étnica».

Nicole Mischel lo niega: «No hay un genocidio en Gaza. Israel afronta una guerra híbrida y convencional militarmente muy difícil contra Hamás, que es un proxy de Irán. Israel libra una batalla contra el yihadismo, que no entiende de diálogos. Hamás es un títere de Irán, que quiere destruir Israel». Y añade: «En las guerras lamentablemente hay muertos. Pero Israel no ha ido a Gaza a matar niños y civiles. Está respetando las leyes de la guerra. El ejército de Israel es uno de los más morales del mundo».

Mischel cree que Hamás sabe cómo manipular la realidad: «El yihadismo sabe cómo introducirse emocionalmente en las sociedades occidentales. Juega con imágenes de hambre y destrucción, pero sus terroristas se mezclan con la población. Lamento que la prensa española -señala- no diga que Hamás tiene secuestrada a la población gazatí a la que usa como escudos humanos».

Para Nicole Mischel, la descompensación informativa es absoluta sin la más elemental contrastación de las fuentes, que en Gaza es una y sólo una: la organización terrorista Hamás. La periodista afirma: «Esa información fomenta el terrorismo yihadista y la aparición de lobos solitarios. Es una irresponsabilidad. Los medios internacionales son tremendamente agresivos e injustos con Israel. Están creando asesinos».

«La prensa española debería evitar la palabra genocidio -señala- porque cada vez que lo hace me está llamando genocida también a mí». «Genocidio fue Bosnia o Ruanda», recuerda. Nicole Mischel entiende el periodismo de otra manera: «Es posible hacer un periodismo equilibrado». Ella misma se ha impuesto como norma no generalizar para no identificar a todos los palestinos con terroristas: «Me cuido mucho de no decir terrorista palestino. Hay palestinos muy decentes. Suelo identificarlo por el lugar donde haya actuado». Y reclama «el mismo esfuerzo del otro lado».

«El periodismo no es sólo -afirma Nicole- narrar la realidad sino que puede también conciliar y unirnos». Y añade: «La palabra es un misil. Puede crear maravillas o destruir. Políticos y periodistas no deberíamos fomentar el odio sino la empatía. Israel combate misiles en los cielos y misiles verbales a través de las redes y los medios».

Atentados del 7 de octubre

Nicole Mischel cree que los medios europeos y españoles no entienden que «los atentados del 7 de octubre fueron un antes y un después y no sólo para Israel». Cree que Israel, en estrés constante por su seguridad, no ha sabido transmitirlo: «Israel no ha sabido reflejar la realidad que combate, preocupada por la seguridad de sus ciudadanos, que son judíos, musulmanes y cristianos».

Esta profesional vivió como madre preocupada por sus hijos y cubrió como periodista los atentados del 7 de octubre. Recuerda la confusión y el miedo de las primeras horas con decenas de terroristas infiltrados en territorio de Israel y violando y asesinando a sangre fría. Después, ha tenido la oportunidad de hablar con supervivientes y familiares de las víctimas. El impacto es enorme: «Aquel día el periodismo se convirtió para mí en una misión, más allá de ser mi profesión».

Su compromiso ha llegado a Madrid. Estos días ha participado en la promoción de la exposición Del dolor a la esperanza, del fotógrafo Erez Kaganovitz, en el Centro Sefarad-Israel, que está abierta hasta el 15 de junio. Ella misma aparece entre los retratados, hispano-israelíes, no sólo víctimas o familiares del 7-O, mirando de frente a la cámara y expresando que aquel dramático día supuso también un ejemplo de hermandad, solidaridad, heroísmo y recuperación.

Israel en español

Nicole Mischel confiesa que «tenía el sueño de hacer periodismo en español en Israel», aunque reconoce la dificultad de hacerlo en un país donde, pese al atractivo de todo lo hispano, «la política y la sociedad israelí no maneja el español». El canal de televisión i24NEWS abrió una ventana e hizo una apuesta. Emite información desde Israel las 24 horas del día para todo el mundo en cinco idiomas: inglés, hebreo, árabe, español y francés.

El canal i24NEWS es propiedad del magnate francés, judío de origen marroquí, Patrick Dahi. La cadena de televisión tiene oficinas en Marruecos, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El canal y sus trabajadores –nos cuenta Nicole– son un fiel reflejo de la sociedad israelí: «En i24NEWS trabajamos y convivimos judíos, árabes y cristianos en cinco idiomas».

Por eso, la periodista venezolana-española-israelí lamenta la visión parcial o deliberadamente ocultada de la realidad de Israel: «Quiero que el mundo conozca cómo es Israel. Israel es el único país democrático de Medio Oriente. ¿Cómo nos llaman genocidas? He venido a decirle a España que árabes y judíos convivimos en Israel de manera ejemplar. Israel tiene dos millones de ciudadanos musulmanes con absolutamente los mismos derechos que los judíos». Y nos cita con nombres y apellidos los vecinos, amigos o compañeros de trabajo árabes con los que comparte con absoluta normalidad su vida diaria entre la solidaridad y el respeto entre todos y la amenaza constante y recurrente de los misiles de Hamás por el sur o Hezbolá por el norte: «Cuando llegué a Madrid, llamé a mi hija y estaban metidos en el cuarto de seguridad porque habían sonado las alarmas. Así crece una niña en Israel».

De Sefarad a Israel

Para Nicole Mischel, Madrid fue en 2006 el primer destino de su exilio: «Tenía 26 años. Me vine de Caracas. Allí no podía trabajar siendo mujer, judía y periodista». Confiesa que hasta la llegada de Hugo Chávez jamás sintió antisemitismo en Venezuela: «Me duele mucho la situación de Venezuela». Aquí en Madrid nació su primera hija. «En el Hospital La Paz», detalla. Y presume de hacer «muy bien» la tortilla de patatas.

Nicole tiene DNI y pasaporte español. Cuenta que sus abuelos se libraron de la persecución nazi «porque cuando Hitler le pidió al Rey Mohamed V [padre de Hassan II y abuelo del actual Rey Mohamed VI] que le entregara a los judíos de su país, él se negó aduciendo que eran, ante todo, marroquíes». Luego llegó el periplo hasta América en aquellos barcos de la diáspora con destino incierto que descargaban personas aleatoriamente conforme les autorizaban en los puertos de atraque. Por su propia historia familiar, Nicole Mischel nos confiesa: «Al final, yo también tuve que irme de Venezuela y de pronto sentí que también era una errante en pleno siglo XXI». Como sus abuelos y sus padres.

Su segundo hijo nació en Israel. Dice que así siente que «se cierra el círculo». Y recordando los tumbos de sus antepasados afirma: «Nosotros no teníamos un estado. Yo, ahora, ya tengo un estado, que defiendo con todo mi corazón y que es mi casa: Israel».

Sánchez y Netanyahu

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado abiertamente a Israel de genocidio. Ella recuerda: «Soy nieta de supervivientes del Holocausto, los judíos tenemos raíces muy sufridas y, al hablar de Israel, los políticos españoles no deberían usar palabras que dañen». «No se trata de juzgar sino de comprender», responde a Sánchez, recordando que el ex ministro socialista Miguel Ángel Moratinos le dijo en una ocasión que hacía falta «empatía» para abordar el conflicto entre israelíes y palestinos.

Mientras acusa a Israel de genocidio, Sánchez sigue comprando armamento a Israel. Nicole Mischel sonríe sin querer hacer sangre sobre tan evidente hipocresía: «Así es la vida… Juego de Tronos». Y pide que «España esté en el lado correcto de la historia». Por ahora, a Sánchez lo elogian Hamás, los hutíes y los talibán.

Nicole Mischel reconoce que en Israel «hay división sobre Netanyahu y las decisiones que está tomando». Y no tiene duda alguna: «Irán aprovechó el 7 de octubre la división que había ya entonces en Israel». Con todo, cree que «la decisión de los medios internacionales de juzgarlo ya, en plena guerra, es una gran injusticia», y que «es una vergüenza las decisiones que está tomando el Tribunal de La Haya». Para la periodista de iNEWS24, «Netanyahu no es perfecto, pero Israel es un estado democrático que quiere vivir en paz y libertad».

Hamás mantiene secuestrados a 21 israelíes y retiene los cuerpos de otros 37 asesinados. Nicole Mischel afirma: «Esta guerra sólo debe terminar con la aniquilación militar completa de Hamás, aunque ideológicamente será más difícil». Pero tiene claro que «al acabar la guerra habrá que pasar de lo militar a lo político, porque Israel debe convivir con un estado palestino». Aunque constata: «Israel ha intentado la convivencia muchísimo desde 1948 y lo que ha habido en el camino han sido mentiras y falsedades».

Mientras, Nicole Mischel y tantos otros seguirán ejerciendo allí el periodismo, consciente de que «las palabras son también misiles» y convencida de que «el periodismo también ha de ser un puente a un mundo mejor para judíos, cristianos, musulmanes o agnósticos».