El Gobierno de la Región de Murcia ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que celebre, igual que ha hecho con Cataluña, una mesa bilateral con el Ejecutivo murciano para tratar la problemática de la contaminación en el Mar Menor.

«La Región de Murcia no es menos de Cataluña y para Pedro Sánchez la situación del Mar Menor no es una prioridad, pero para el Gobierno regional sí lo es», por lo que «exigimos una respuesta urgente porque la cuestión del Mar Menor es una cuestión de Estado y no puede esperar más», ha afirmado este jueves la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola.

Los ‘populares’ acusan al Gobierno de Sánchez de que su «inacción» está «dejando morir lentamente al Mar Menor» porque el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «está permitiendo que cada día se viertan 30 millones de litros de vertidos contaminantes con 5 toneladas de nitratos». El objetivo del Gobierno regional es que el Gobierno de España le transfiera las competencias necesarias para que el ejecutivo de Fernando López Miras pueda actuar cuanto antes en la laguna salada.

En este sentido, el PP de Murcia ha aportado este jueves un acta notarial que acredita que la compuerta de la rambla de Albujón sigue completamente cerrada por lo que se desmontan «las mentiras de Pedro Sánchez con el mar Menor y de su delegado del Gobierno en la Región de Murcia, además de poner en evidencia el incumplimiento doloso de sus obligaciones».

Guardiola ha afirmado hoy junto a la rambla del Albujón que «la ministra Teresa Ribera ha engañado a los murcianos porque hace tres semanas de su llegada a la Región y no ha hecho absolutamente nada por el ecosistema, vino a hacerse la foto y nunca más se ha sabido».

Además, ha recordado que «la ministra se comprometió a reunirse con los colectivos del Mar Menor una vez al mes, pero se demuestra, una vez más, que no responde a su palabra».

El que sí se ha reunido con estos colectivos es el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien se reunió este viernes con los promotores de la ILP Mar Menor, una plataforma que promueve la Personalidad Jurídica del Mar Menor a través de una Iniciativa de Legislación Popular.

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley sobre las actuaciones urgentes y prioritarias para la recuperación del Mar Menor y entre las que solicitarán que se impida el cien por cien de los vertidos en la Rambla del Albujón en Murcia.

De esta manera desde el PP se considera que la recuperación del Mar Menor es un asunto de Estado y exige la coordinación de los trabajos «de todos y cada uno de los actores que en ella intervienen, aportando conocimientos y poniendo en práctica proyectos y estrategias para un objetivo común».