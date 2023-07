Moreno: «Creo que hay que consultar antes al PSOE que a Vox para la investidura»

PREGUNTA.- Alberto Núñez Feijóo ha dicho que después de las elecciones preferiría hablar con los barones socialistas antes que con Vox, ¿usted a quién iría a consultar antes, al Partido Socialista o a Vox?

RESPUESTA.- Tienes que empezar por quien tiene más fuerza, más representatividad social. El PSOE es la segunda fuerza política y debes apoyarte en esa representatividad social. Para que ninguna de las dos grandes fuerzas políticas tuvieran que ceder ante partidos determinantes, como puede ser una izquierda radical o independentista o Vox, lo ideal sería que Sánchez hubiera asumido el acuerdo que Alberto Núñez Feijóo puso encima de la mesa. Si gana el PSOE, el PP facilita la investidura. Si gana el PP, lo hace el PSOE. Pero como a Sánchez no le salen los números…Creo que es bueno que el PSOE sea la primera opción. Yo aspiro a que, una vez que Sánchez salga, se recupere un Partido Socialista con sentido de Estado. Es lo que deseamos todos, incluido el PP. Yo echo de menos ese socialismo que era capaz de entender y defender al país. Un partido socialdemócrata como en otros países de nuestro entorno. Pero ese socialismo ha sido abducido por la figura de Sánchez. Estoy seguro de que muchos socialistas quieren recuperar su partido, y la única manera de hacerlo es que Sánchez salga derrotado. Bien que se hable con el PSOE pero si el PSOE se niega, evidentemente, pues se tendrá que hablar con Vox.

P.- ¿Usted metería a Vox en el Gobierno de España?

R.- Yo intentaría que Vox no entrara en el Gobierno de España.

P.- Pero si ellos tienen 40 escaños y ustedes 140…

R.- Pero lo digo por una razón, y es que España necesita una política muy transversal. España es un país muy complejo, muy diverso, y para hacer un proyecto político que integre al conjunto de los españoles sería necesario que el PP gobernara en solitario. Por eso yo apelo permanentemente al voto útil, porque creo que es fundamental para nuestro país.

P.- Pues dígales a los andaluces y a todos los españoles por qué tiene que haber voto útil.

R.- Pues porque España, tras muchas dificultades y divisiones sociales, necesita hacer reformas de calado, y hacerlas con la unidad de todos los españoles. El único proyecto político que tiene la experiencia para asumir ese reto y que es capaz de integrar al conjunto de la sociedad, es el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. Por eso necesitamos esa mayoría suficiente. Ahora lo que toca es votar útil, votar inteligente, y eso es votar al Partido Popular. Vamos a ganar las elecciones, pero lo que nos toca decidir de aquí al domingo es si queremos que Alberto Núñez Feijóo tenga las manos atadas o las manos libres para hacer las grandes reformas que necesita España. Ése es el objetivo.

P.- ¿Teme que Vox se hunda y que no sumen?

R.- Bueno, Vox también tiene un riesgo. Tengo mucho miedo al bloqueo, a que se produzca una situación en que no se sume. Bien porque Vox caiga, porque el PSOE esté más alto de lo que esperamos o porque no se dé una mayoría clara. Un bloqueo para el país sería letal. Significaría una parálisis institucional de no menos de cinco meses y, en estos momentos, cuando estamos gestionando los fondos europeos, saliendo de una crisis complicada, con una crisis inflacionista, con la deuda que nos ha metido Sánchez… sería letal. Conozco a un montón de inversores que están esperando lo que pase el 23. Y si se va al bloqueo no van a estar esperando cinco meses. No podemos estar otros cinco meses más en un proceso preelectoral.

P.- ¿Su ex consejero de Hacienda, Juan Bravo, será el próximo ministro de Hacienda?

R.- Eso le corresponde al presidente.

P.- ¿Usted qué cree? Pinta que sí, ¿no?

R.- No lo sé, porque Alberto es muy gallego y los gallegos son muy gallegos…

P.- Pero es el gran asesor en materia fiscal de Feijóo, seguramente el que más sabe de tributación del PP… Digo yo que será ministro de Hacienda.

R.- Desde luego, tiene las mejores credenciales. Hizo una reforma fiscal que ha colocado a Andalucía como la segunda comunidad con menos presión fiscal de régimen general, después de Madrid. Y se han recaudado 7.800 millones más que en la anterior legislatura. Ha tocado los impuestos necesarios para que haya dinamismo económico. Tiene las mejores credenciales para ser ministro. Pero, repito, Alberto es muy gallego. Y hay dos decisiones que los presidentes nos respetamos muchísimo, la disolución de las Cortes y la formación de Gobierno.

P.- ¿Y Feijóo se va a llevar a más consejeros andaluces?

R.- Bueno, para mí es un halago…

P.- Cuando le birla a la gente, le avisa, ¿no?

R.- Sí (risas), me lo avisa, me lo avisa. Él es muy educado y muy correcto. Me dice: «¿A ti te importa?» Tenemos muy claro que lo mejor que hay en Andalucía se lo ofrecemos a España. Es verdad que muchas veces me trastoca mis propios equipos, me descapitaliza, me hace tirar de banquillo más de lo que me gustaría. Pero para eso estamos. Ahora lo que toca es sacar a España adelante.

P.- ¿Y habrá un Gobierno de España paritario?

R.- Pues no tengo ni idea, porque eso es decisión de Alberto. Pero estoy convencido de que será un Gobierno más reducido, como él ha dicho, que no será el disparate de Gobierno que hemos tenido hasta ahora, que será más solvente en términos técnicos y políticos y que estará equilibrado territorialmente.