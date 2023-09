La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha señalado este lunes, tras la quinta reunión del comité especial de crisis que dirige la ministra en funciones Irene Montero, que una de las soluciones propuestas ante la oleada de asesinatos machistas que afecta a España pasa por ampliar «la composición y alcance» del panel de expertos de Igualdad. Un comité que, según ha recalcado Pam haciéndose eco de sus miembros, «es muy útil». España ya suma 42 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año.

Una de las soluciones clásicas que pone sobre la mesa el Ministerio de Igualdad de Irene Montero cuando se encuentra un problema consiste en aumentar los recursos públicos destinados a atajarlos, a pesar de que las ampliaciones de recursos previas no hayan conseguido su objetivo. Cuando Igualdad detectó que su teléfono contra el racismo no recibía suficientes llamadas como para provocar una alerta social, Montero decidió ampliar las horas de servicio para captar más llamadas. No funcionó.

La misma solución se propone ahora desde Igualdad ante el enorme aumento de los asesinatos de violencia machista, con dos casos registrados este pasado fin de semana que elevan el número total anual a 42 casos. A falta de cuatro meses para finalizar el año, España está a 7 muertes de igualar los 49 muertos de 2022. La forma de atajarlo, según ha defendido Pam este lunes desde la sede de Igualdad, es ampliar el comité de expertos que forman la célula de crisis del Ministerio.

Se trata de una entidad creada por el departamento de Irene Montero que se activa cuando el número de asesinatos machistas en un mes supera el umbral de los 5. Y en su primer año de vida ya ha sido convocado cinco veces. Ahora, Igualdad anuncia su intención de extender el número de miembros que forman parte de este comité, que elabora un informe tras cada una de sus reuniones con sugerencias para evitar muertes. Consejos que, hasta el momento, no han mejorado el problema.

«Hoy muchos de los miembros de este comité han expresado lo útil que es», ha recalcado Pam en rueda de prensa. «Hemos estado trabajando en varias propuestas para su ampliación, en su composición y su alcance», ha señalado la secretaria de Estado de Igualdad.

«Esperamos estudiar en próximos días o semanas esa ampliación. Estos comités son una novedad a nivel estatal y sirven para detectar caso por caso dónde hemos fallado», ha admitido Pam ante las nefastas cifras que deja el fenómeno a estas alturas.

El comité está formado por expertos en la materia, así como representantes de los ministerios de Interior y de Justicia, la Fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer y miembros de la Delegación del Gobierno afectada por esos crímenes.

Oleada de violencia machista

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha hecho balance de las elevadas cifras de mujeres muertas que deja la violencia machista, especialmente tras un verano negro que ha superado todas las previsiones y ha batido récords. Los dos últimos asesinatos en sumarse a esa lista tuvieron lugar este domingo en Sevilla y Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Por ello, ha reclamado a la Administración «puertas abiertas» para todas las víctimas con el fin de evitar riesgos. «Necesitamos que cada puerta de las instituciones sea una puerta abierta para las víctimas», ha señalado.