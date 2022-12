El escalofriante dato de 11 mujeres asesinadas por sus parejas ha abierto una guerra total entre los miembros de la coalición. El ala socialista del Gobierno ha pedido a Pedro Sánchez intervenir en las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Igualdad tras el diciembre más negro que se recuerde en materia de violencia de género, según fuentes socialistas consultadas por OKDIARIO. Hasta tres ministros que se han enfrentado a Igualdad en las últimas horas -Fernando Grande-Marlaska, Pilar Llop y Margarita Robles- y con el beneplácito de Félix Bolaños, han pedido a Sánchez crear una comisión interministerial que permita al PSOE ejercer un control de daños sobre la acción ejecutiva de Podemos y diluir así su capacidad de actuación plagada de chapuzas y escándalos como la ley del sólo sí es sí o los terribles datos de mujeres asesinadas: 11 mujeres asesinadas en el peor diciembre en dos décadas.

Estos ministros piden, además, que esta comisión no la lidere Montero, sino que se ponga al frente a Bolaños, al que consideran ya que se encarga de coordinar a los distintos ministerios.

La gota que ha colmado la paciencia del PSOE han sido las acusaciones de miembros de Podemos tras el comité de crisis convocado por Igualdad, y que reúne a los departamentos de Interior y Justicia, después de que el equipo de Irene Montero apuntara la necesidad de reforzar el sistema VioGén, dependiente de Interior o los controles judiciales y policiales. Ese Comité de Crisis sugería que no se controla suficientemente a los maltratadores que son asesinos potenciales, mientras el jueves el ministro Marlaska se defendía asegurando en rueda de prensa que se revisaban continuamente todos los casos de mujeres protegidas por el Sistema VioGen, más de 31.000. A las 19.30 h del jueves, un grupo de feministas afines a Irene Montero se concentraba delante del Ministerio de Justicia para echar balones al tejado del PSOE y, en este caso, al de Pilar Llop.

Estamos ante una situación de extrema gravedad. Ante todos los casos de violencia machista de los últimos días, las feministas salimos a responder en las calles. Esta tarde a las 19:30 frente al Ministerio de Justicia. #NiUnaMenos pic.twitter.com/jijMBIpqWc — Podemos (@PODEMOS) December 29, 2022

El PSOE responde

La ofensiva del PSOE ha estado encabezada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticando este jueves la ley del solo sí es sí en un acto público en Paracuellos del Jarama. Para la socialista, «quizá» esa ley «no ha dado una respuesta adecuada» al aumento de mujeres asesinadas. A Robles sólo le faltó pronunciar la palabra «fiasco». Horas después, Robles ha rectificado manifestando el compromiso del Gobierno, «unido y sin fisuras», en la lucha contra la violencia de género. Sánchez trataba así de apagar un nuevo incendio en la coalición exigiendo al PSOE silencio ante el aumento de asesinatos de mujeres.

Con respecto a los dos años anteriores, se ha duplicado el número de mujeres asesinadas que había presentado denuncia. Así, en 2020 fueron 8 de las 49 mujeres asesinadas las que habían denunciado previamente a su agresor; en 2021, fueron 10 de las 48 mujeres asesinadas; y este año, 18 de las 46 mujeres asesinadas. En todo caso, en 2022, sólo en diez casos se habían adoptado medidas de protección para la víctima y en seis de ellos, estas medidas ya no estaban vigentes, bien porque había finalizado el periodo de vigencia, bien por otros motivos.

Autocrítica

Tal es así que en un poco frecuente ejercicio de autocrítica, el ministerio ha admitido su fracaso en boca de la secretaria de Igualdad, Ángela ‘Pam’ Rodríguez: «El objetivo de este comité de crisis es hacer autocrítica. Si hay asesinatos hay un fracaso de todas las instituciones -incluido el Ministerio de Igualdad, se entiende-, no hemos llegado a tiempo».

«Tras el repunte de feminicidios durante el mes de diciembre, las instituciones y la sociedad debemos extremar la alerta ante la #ViolenciaMachista. No menospreciemos cualquier indicio a nuestro alrededor. Llamemos al 016 o al 112 ante la más mínima duda», escribía Rodríguez en redes sociales. El problema no es que las mujeres no se sepan el número de teléfono sino que una vez que han denunciado, siguen de igual de desprotegidas.

📹 @Pam_Angela_: «Tras el repunte de feminicidios durante el mes de diciembre, las instituciones y la sociedad debemos extremar la alerta ante la #ViolenciaMachista. No menospreciemos cualquier indicio a nuestro alrededor. Llamemos al 016 o al 112 ante la más mínima duda». pic.twitter.com/sRzATIUFT6 — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) December 28, 2022

Mucho menos crítico ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha limitado a pedir «acabar con la violencia machista», para lo que «es imprescindible actuar unidos, como sociedad». «Este mes de diciembre estamos sufriendo un terrible repunte de casos de violencia de género», ha expresado tras los últimos casos conocidos. Según Sánchez, «acabar con la violencia machista nos involucra a todos». Y hay que actuar para «detener esta lacra» porque «no podemos continuar lamentando víctimas».