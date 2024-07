Frontera tras ser absuelto de acoso contra Iglesias y Montero: «Volveré a ponerles el himno de España»

Miguel Frontera ha sido absuelto del presunto acoso por el que había sido denunciado por los fundadores de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero. La Fiscalía pedía tres años de prisión para él por los escraches que tuvieron lugar durante 2020 en el casoplón que se compraron en Galapagar y que fue desvelado por este periódico. La juez ha determinado que no hay pruebas de que este acoso se produjo y su defensa, ejercida por la abogada Polonia Castellanos, ha conseguido la sentencia absolutoria que han criticado Iglesias y Montero a través de redes sociales y medios de comunicación. OKDIARIO ha entrevistado al hombre que finalmente ha demostrado su inocencia en los juzgados de lo Penal de Madrid.

PREGUNTA.- La juez que no ve ningún tipo de delito. ¿Cómo se siente, Miguel?

RESPUESTA.-Pues muy bien. La noticia fue repentina y la verdad es que estoy encantado. Porque de los cinco delitos que me querían imputar, he sido absuelto de todos, así que fenomenal. Futbolísticamente hablando sería 5-0, ya que estamos en la Eurocopa, así que cinco para mí, cero para ellos.

P.- Remontémonos a las protestas. Ellos hablan de unos hechos que ocurrieron en 2020 en las inmediaciones de su chalet de Galapagar. ¿Qué pasó ahí en esa época durante la pandemia por coronavirus?

R.- Yo aparecí como 10 días después y me encontré con la situación esa extraña que había, porque eso era una protesta de dos bandos. Estaba la gente de las cacerolas con banderas de España y, por otro lado, estaban divididos por una valla de la Guardia Civil, simpatizantes de ellos. Había gente con máscaras de Pablo Iglesias e Irene Montero. Se ponían ahí, en silencio, a leer libros. Luego les daba por poner la Internacional con altavoces grandes que tenían, si se puede, se esperaban a que terminaran las caceroladas que duraban en esa época una media hora y luego se ponían a gritar: «¡Sí se puede!». La Guardia Civil tenía que intervenir. Se dieron cuenta de que no me podían callar y empezaron a señalarme que dónde estudiaban mis hijos, que dónde estaba mi bar. Me rompieron la puerta del bar, me hicieron pintadas, en fin, los que lloriquean ahora por todos los platós de televisión. Yo recibí más acoso que ellos. Me detuvieron y me pusieron una orden de alejamiento que cumplí.

P.- Pablo Iglesias dice que el día de su cumpleaños usted le felicitó con un insulto. ¿Miente?

R.- Yo, ese día fui por la mañana y les llevé un regalo que era un ejemplar de la Constitución, con unos artículos que yo creo que ellos no se habían leído. Les grabé saliendo y no les insultaba. ¿Cómo han podido ser tan ridículos para dejarse pillar así en una mentira? Son gentuza, son chusma.

P.- Ellos le llaman a usted fascista. ¿Lo es?

R.- Si yo fuera fascista, me habrían pillado tirándoles un cóctel molotov e insultándoles. Hace poco miré la definición de fascista y eso es una cosa pasada. Fascistas son ellos. Mirad lo que han hecho con la juez, han dicho que tiene vínculos golpistas de golpismo judicial. Son ellos los que intentan silenciar y amedrentar a cualquiera que piense diferente a ellos. Están a golpes con todos. Todos los que no piensen como ellos son sus enemigos.

P.- ¿Qué les diría ahora que ha sido absuelto y llevan años llamándole acosador?

R.- Les diría que cómo no se les cae la cara de vergüenza, de intentar meter a una persona en la cárcel por ponerle el himno de España, por ponerle el ¡Viva España!, de Manolo Escobar, que un día de estos a lo mejor voy y se lo vuelvo a poner. Lo único que hice fue ridiculizarles, me burlé de ellos y con la rabia interna que debían tener estos que se deben creer dioses de la Edad Media, pues como no podían hacer nada y no tenían manera de parar, tuvieron que intentar mentir para meterme en la cárcel y les ha salido el tiro por la culata porque me han absuelto de las cinco acusaciones que se me imputaban. Espérate que alguien no se le ocurra denunciarles a ellos por falso testimonio.