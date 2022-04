Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño aseguraron en su declaración en la Fiscalía Anticorrupción que el Ayuntamiento de Madrid no tenía conocimiento alguno de las comisiones que cobraron por el contrato de las mascarillas. A preguntas de Luis Rodríguez, representante del Ministerio Público, los dos comisionistas investigados coinciden en que las comisiones millonarias por las ventas de material sanitario se negociaron con la empresa malaya Leno y en ningún momento se comunicaron al Consistorio.

Las declaraciones en la sede de Anticorrupción se celebraron en abril de 2021. Ambos fueron interrogados durante 40 y 70 minutos respectivamente, según ha podido comprobar OKDIARIO. Sus respuestas coinciden en la mayoría de preguntas que formula el fiscal.

Una de las cuestiones tiene que ver con el posible conocimiento del Ayuntamiento en relación con las mordidas. En todo momento, ambos niegan este extremo. Indican que la jefa de compras del Consistorio, Elena Collado, no era conocedora de estas comisiones.

Declaración de Medina

Ésta es la transcripción de la declaración de Luis Medina cuando el fiscal le pregunta por las comisiones:

– Fiscal: ¿El Ayuntamiento de Madrid sabía algo de las comisiones de usted?

– Luis Medina: No.

– Fiscal: ¿Usted no, por lo menos, no le dijo nada al Ayuntamiento de Madrid?

– Luis Medina: No. Hombre, yo doy por hecho que el Ayuntamiento de Madrid, a ver… que nadie trabaja gratis.

– Fiscal: Pero, vamos, concretamente, decirles ‘yo me voy a llevar 1 millón o me voy a llevar un tercio de la operación’. Eso no lo habla, ¿no? Eso no entra en el objeto de las conversaciones con el Ayuntamiento.

– Luis Medina: No.

– Fiscal: ¿Y tampoco sabe si el señor Luceño en algún momento esto lo habló con el Ayuntamiento?, es decir, cuál era su comisión, ¿no?

– Luis Medina: No.

Palabras de Luceño

Alberto Luceño corrobora este extremo. Aporta múltiples detalles de cómo funciona el comercio internacional y cómo opera él habitualmente.

– Fiscal: ¿La señora Elena Collado [jefa de compras del Ayuntamiento] conocía que ustedes se llevaban esas comisiones?

– Alberto Luceño: No.

– Fiscal: No lo sabía. No se lo dijo en ningún momento. ¿Usted le explicó en algún momento cuál era su interés en esta operación?

– Alberto Luceño: ¿En qué sentido?

– Fiscal: ¿Qué es lo que ganaba usted con esto?, ¿o le dijo que era una actuación altruista?

– Alberto Luceño: No hablamos de ese tema.

– Fiscal: Se lo digo porque en algunos mensajes de audio por WhatsApp usted le dice, o menciona, no sé si de manera jocosa, que espera o que cree que se merece una medalla del Ayuntamiento de Madrid, un reconocimiento civil.

– Alberto Luceño: Sí, pero no por eso, por el tema de que [las mascarillas] se sirvieron en una semana. Fuimos los únicos. Luis en esos momentos sí que me llama y me dice, tengo el Ayuntamiento de Murcia, tengo Andalucía, tengo tal… pero luego nunca se materializó nada (…) La medalla es porque efectivamente se movieron los más rápidos y se llevó la mercancía en una semana.

En otro momento de la declaración, el Ministerio Público pregunta al empresario cómo se fijó la comisión. Una vez más, Luceño reitera que el Ayuntamiento madrileño desconoce este asunto.

– Fiscal: ¿Es decir que es Leno el que fija su comisión y la de Medina?

– Alberto Luceño: En mi caso, sí, es Leno.

– Fiscal: Leno dice: ‘Usted va a cobrar X y Medina esto otro’.

– Alberto Luceño: Ni Medina sabe lo que yo cobro, ni Elena Collado sabe lo que yo cobro. Soy agente y hago mi trabajo. Por eso fijo yo mi comisión con Leno y Leno conmigo.