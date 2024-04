Más Madrid cuela en su plan antirracista la ampliación del voto extranjero para frenar al PP en Madrid

Asimismo, ha defendido que la ciudad ya tiene sus políticas en contra de las situaciones que pueda haber de racismo. «Por supuesto que pueden existir actitudes individuales, de manera minoritaria y como ocurre en todas las partes del mundo», ha asegurado. La vicealcaldesa ha recordado que la capital tiene unidades específicas que se dedican a estas cuestiones y ha insistido en que los datos aseguran que de Madrid no tiene un problema de racismo. Por ello, ha recalcado que no permitirán que se dé una imagen de la ciudad que no es.