Tradición machista de Ribaforada: los chicos lanzan barro a las casas de las chicas que les gustan

En Ribaforada nació hace casi 100 años las farinetas, que se celebra durante la madrugada del 12 al 13 de diciembre Esa noche, los niños de entre 14 y 16 años salen a las calles para manchar con barro las puertas de las casas de las chicas que les gusta

A principios de siglo, cuando la chicas prácticamente no salían de casa excepto para ir a misa, los chicos de Ribaforada (Navarra) se las ingeniaban para poder ver a las chicas que les gustaba, aunque fuese unos minutos. De esta forma nacieron las farinetas, una tradición que cada madrugada del 12 al 13 diciembre, saca a los chicos de entre 14 y 16 años a las calles del municipio, para manchar las puertas de los domicilios de las chicas que les gusta con barro.

Entonces, con esta acción, conseguían que la chica que les gustaba saliese a la calle aunque solo fuese unos minutos con el fin de limpiar las puertas que ellos habían ensuciado en la madrugada anterior. Ahora, casi 100 años después, la tradición continúa activa y ha ido pasando de padres a hijos. No obstante, hoy esa tradición está amenazada después de que una carta feminista comparara estos chicos con una especie de manada que destrozaba todo lo que se encontraba a su paso y que ejercía la violencia para lograr su objetivo.

La indignación con la carta fue tal, que el Ayuntamiento de Ribaforada reunió a los chicos y las chicas junto a sus familias para hablar de esta tradición. En la reunión, el consistorio preguntó qué chicas querían que les mancharan la casa, a los que muchas de ellas contestaron que sí aunque sólo finalmente fue una la que acabó aceptando, ya que las madres de las otras decidieron no participar en esta actividad para no tener que limpiar la puerta por la mañana. Así, con sólo una chica, que además del barro fue obsequiada con un ramo de rosas en la puerta y una carta de agradecimiento por mantener viva esta tradición, las farinetas no tienen asegurada su continuidad.

Imitan a sus padres y abuelos

Las familias de los chicos que este año participaban en las quintas, no entienden la problemática que se generó con esta carta mandada a un programa de radio. Consideran además que el texto estaba escrito por una persona adulta y no por una chica como así se pretendía hacer entender. Lamentan que se desvirtuara una tradición que se celebra desde hace 100 años, ya que los hechos que se relatan en esta carta nada tienen que ver con la realidad de la noche de Santa Cecilia en Ribaforada. No obstante, el revuelo causado por esta misiva, ha provocado que en esta ocasión la Guardia Civil y la Policía Foral patrullara más de lo que es habitual por este municipio navarrés.

Los chicos que durante la pasada noche han podido salir hasta más tarde de lo normal, aunque este miércoles a les recuerdan sus padres se tienen que despertar a las 06:45 para ir al instituto, tampoco entienden el sentido de esta carta. Consideran que no se ajusta a la realidad, lamentando que se les tenga como violentos, cuando sólo cumplen con la tradición que anteriormente ya habían celebrado sus padres y sus abuelos. Además estos chicos afirman que cuando no han manchado la casa de alguna de las chicas, el día después ésta les ha pedido explicaciones en el instituto.