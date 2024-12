Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox: «Hay pruebas suficientes para imputar a Sánchez ya»

«Hay pruebas suficientes para imputar ya a Sánchez». Así lo cree Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox y abogada de la formación de Santiago Abascal en los casos de corrupción del gobierno, del PSOE y de la familia del presidente del ejecutivo. «Sánchez actúa con tintes mafiosos», dice la letrada de Vox. Marta Castro no tiene dudas: «El 1 es Sánchez». Marta Castro hace en OKDIARIO balance del intenso año judicial de Vox y cuenta las claves del año 2025 donde se cerrará la instrucción sobre el caso Begoña Gómez. Marta Castro cree que la veremos en el banquillo en 2026.

La Audiencia Nacional tiene que pronunciarse en breve sobre la petición de Vox de imputar a Pedro Sánchez. Marta Castro lamenta que el juez Ismael Moreno haya unificado las acusaciones populares del caso Koldo bajo la dirección del abogado del PP, Alberto Durán: «Apartarnos de la causa es uno de los elementos clave para evitar la imputación de Sánchez». Marta Castro cree que el PP debe reiterar la solicitud de imputación de Sánchez. Para Marta Castro, la posición que adopte el abogado del PP será sintomática del papel futuro de los ‘populares’ en la causa y la posibilidad de un «conchabeo, pasteleo» entre ambos partidos: «Hoy por ti mañana por mí».

Caso Koldo

Marta Castro afirma: «El caso Koldo es el caso Sánchez y el caso PSOE». Recuerda que una de las imputaciones de Ábalos es por organización criminal lo que «supone una jerarquía, órdenes y una finalidad para delinquir». Para la letrada de Vox «es muy grave que Sánchez siga presidiendo el gobierno con Ábalos imputado por organización criminal». Aparte de la imputación de Sánchez, Vox también solicitó ya la imputación de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres; así como de Salvador Illa y Francina Armengol por la gestión, respectivamente, del ministerio de Sanidad y el gobierno de Baleares en la compra de material sanitario en la pandemia. Todas las peticiones están pendientes de resolver. Y apela, de nuevo, al PP.

Vox quiere que Sánchez y sus ministros sean ya imputados en una macrocausa: «Está acreditado que las decisiones en la pandemia que beneficiaron a la trama se tomaron en un comité interministerial presidido por Sánchez». Vox quiere las actas de esas reuniones. Moncloa busca, según Marta Castro, dilatar el asunto al modo de los ERE y parcelarlo mucho para confundir e ir diluyéndolo, entorpeciendo la investigación. Se trata, según la abogada de Vox, de intentar que «un escándalo tape otro para normalizar que tenemos un gobierno que es una organización criminal». Tiene claro que el modelo de impunidad que se busca repetir es el de los ERE.

Aldama

Para Marta Castro «no es casual que Aldama estuviera en los actos del PSOE». Cree que Aldama «sabe más de lo que ha dicho hasta ahora» y que «tiene pruebas de todo»: «Me gustaría que Aldama se animase más». Castro lo ve muy centrado en su propia estrategia de defensa: «Está más dedicado aún a mandar mensajes a los interesados que a presentar pruebas». O sea, en su opinión, por ahora, Aldama sólo está enseñando la patita. La sensación de Marta Castro es que los principales implicados se observan unos a otros para ver quién va a terminar siendo el chivo expiatorio de Sánchez.

Marta Castro advierte de la posibilidad de que los implicados en libertad destruyan pruebas «como ha hecho el fiscal general» [en el caso del novio de Ayuso]. Todo ello para, entre otras cosas, dilatar las investigaciones hasta el infinito. Para Marta Castro la imagen de Cháves y Griñán ovacionados en el congreso del PSOE muestra los «tintes mafiosos» de Sánchez: «El mensaje que lanza a los implicados del caso Koldo es ‘si hacéis lo que yo os digo, moveré todos los poderes del estado que controlo en beneficio vuestro’». Y, si todo va mal, siempre les quedará Cándido Conde-Pumpido, como en los ERE. «No tengo ninguna fe en el Tribunal Constitucional. Es un tribunal político», sentencia Marta Castro para este y el resto de los temas, que terminan en manos del que fue fiscal general de Zapatero.

Marta Castro explica en la entrevista a OKDIARIO los (pocos) entresijos conocidos del caso Hidrocarburos. Son pocos aún porque la pieza es secreta. Pero la sensación de todas las partes es que estamos ante un entramado de corrupción, venta de petróleo venezolano, fraude fiscal y lavado de dinero negro obtenido, por supuesto, de forma ilícita que podría dejar en una broma las cantidades de los ERE.

Marta Castro tiene claro que «Venezuela y República Dominicana son claves y esconden la finalidad real de la trama corrupta». Para la coordinadora jurídica nacional de Vox, ambos países «guardan los secretos» de una red corrupta, la de Áldama, Ábalos y Koldo, en la que no sólo habría enriquecimiento personal, en sentido estricto, de los implicados conocidos hasta ahora y de los que puedan aparecer en el futuro.

Para Marta Castro, la sombra de Venezuela sobre el PSOE es alargada nuevamente y viene de años. Y todo vuelve siempre al caso Delcy y a la noche del 20 de enero de 2020 en Barajas. Marta Castro lamenta que una y otra vez se les deniegue acceso a las cintas de vídeo de lo sucedido en el aeropuerto aquella madrugada: «Las grabaciones están completas y las tiene custodiadas el juzgado de instrucción 31». Marta Castro no tiene duda alguna, a tenor de los whatsapps y pruebas que constan en las actuaciones, que «Sánchez sabía que Delcy Rodríguez venía a España». Su mera presencia pisando España ya es delictiva porque tenía prohibida la entrada a la UE independientemente de lo que hubiera en las maletas que se descargaron.

¿Qué había en las maletas de Delcy? La respuesta asusta, incluso, a dos tipos duros como Aldama y Koldo que se niegan en redondo a hablar del tema. Ábalos ha llegado a decir que antes muerto que hablar de aquella noche.

Benasque y Begoña Gómez

Marta Castro observa las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez esquiando en Benasque estos días y reflexiona: «Benasque es la zona cero de la corrupción de Sánchez. Pero, además, exhibiéndose allí muestran una gran indiferencia hacia la situación de los españoles y, en particular, de los valencianos durante unas fechas como estas, la Navidad». Para Marta Castro, esas vacaciones de la pareja presidencial demuestran una vez más que «Sánchez sólo se interesa por si mismo».

La coordinadora jurídica nacional de Vox cree que veremos a Begoña Gómez sentada en el banquillo más bien hacia 2026. Dice la abogada de Vox que en el caso de Begoña Gómez estamos viendo sólo «la punta del iceberg» y que «queda aún mucha tela que cortar». En breve llegará el informe de la UCO sobre Carlos Barrabés y el día 22 de enero declaran los representantes legales de Telefónica, Google e Indra que le hicieron gratis el software de su cátedra en la Complutense a la mujer de Sánchez.

Sánchez: «Silencio atronador»

Vox tiene la convicción de que Sánchez llamó a los CEOs de estas empresas para beneficiar a su mujer. Marta Castro llama la atención de un hecho que suele pasar inadvertido. Otras empresas, como Endesa, se negaron a colaborar con Begoña Gómez y su cátedra porque veían conflicto de intereses. Castro afirma: «Begoña Gómez convirtió Moncloa en su centro de negocios usando recursos públicos». Vox ha presentado contra Begoña Gómez y la asesora Cristina Álvarez una nueva querella por malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado en La Moncloa, en la que Marta Castro estuvo presente, es, para ella, uno de los grandes hitos judiciales de 2024. Como las cuatro imputaciones de la esposa del presidente del Gobierno. Dos hechos inauditos en nuestra democracia que, hace un año, ni hubiéramos imaginado. Sánchez se negó a declarar para no incriminar a su mujer. Para Marta Castro, «el silencio de Sánchez ante el juez Peinado fue atronador y elocuente».

David Sánchez, Elvas y Aldama

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, va a comenzar 2025 declarando como imputado ante la juez de Badajoz que instruye su caso. Tiene cinco imputaciones. También lo harán otros implicados como el líder del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz. Dice Marta Castro que el caso de David Sánchez demuestra que «Pedro Sánchez usa su cargo para favorecer a las personas que él quiere y considera merecedoras de su gratitud, de su amistad o de su amor fraternal».

Marta Castro no descarta la conexión de David Sánchez con la trama de Aldama, Ábalos y Koldo. Elvas, en Portugal, para ella, es demasiada causalidad: «Con lo grande que es Portugal y el mundo resulta que el hermano de Sánchez fija su residencia en Elvas donde Aldama y sus socios radicaron muchas de sus empresas para sus operaciones».

En breve habrá un nuevo informe de la UCO sobre el caso. De fondo queda por saber, más allá de si David Sánchez fue enchufado en la Diputación de Badajoz o de sus problemas con el fisco, cómo obtuvo David Sánchez su notable incremento patrimonial durante, precisamente, el covid. El hermano de Sánchez no ha colaborado y los bancos, por ahora, tampoco: «Pido a los bancos máxima colaboración». Marta Castro apunta a la posibilidad de que haya empresas pantalla.

«Vox seguirá»

Vox se siente orgulloso de haber contribuido con su equipo jurídico a dar el salto que se ha dado en 2024 en los tribunales para combatir la corrupción de Sánchez. Por la mesa de Marta Castro han pasado todas las actuaciones judiciales de Vox de los últimos años. 2024 ha sido especialmente intenso no sólo por la corrupción: amnistía, sedición, malversación, redes de inmigración, etc, etc.. y ahora también la riada de Valencia con 223 muertos y tres desaparecidos.

Vox ha presentado una querella contra la actuación del gobierno Sánchez en Valencia. Para Marta Castro, en las distintas fases de la tragedia, no sólo hubo una negligencia manifiesta de Sánchez: «Hubo dolo con fines políticos para cargar la responsabilidad en el gobierno de la Comunidad Valenciana». Para Marta Castro es evidente la responsabilidad criminal de Sánchez.

2025 se presenta intenso. Marta Castro constata que sin la labor de Vox en los tribunales no se hubieran sabido muchas de las cosas conocidas en los casos citados y en otros. Tiene claro que Sánchez y Bolaños quieren cargarse la acción popular que reconoce la Constitución: «Vox les resulta incómodo en los tribunales». El propósito de Vox en 2025 es «seguir adelante» en este camino judicial «en defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y contra los privilegios de los políticos». E insiste: «A diferencia del PP y del PSOE, es lo único que nos mueve».