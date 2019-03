En Marea dice que el partido “está más cohesioado” después de que Podemos “abandonara el barco”

En la línea de lo expresado el pasado viernes, cuando aseguró que “no hay ruptura” en En Marea sino “el abandono del barco de unos pocos” –en referencia a EU, Podemos y Anova–, el magistrado lucense ha insistido en que En Marea está en la actualidad “más cohesionada que nunca” y encara la cita con las urnas “como marca política consolidada” entre la ciudadanía.

Con todo, la división en dos candidaturas de la confluencia ha derivado en que los diputados que en los últimos cuatro años han representado las siglas En Marea en el Congreso van a competir electoralmente con dicha marca, ya que Esquerda Unida y Podemos Galicia decidieron desmarcarse del partido instrumental (que tiene el control del nombre ‘En Marea’) y apostar por la reedición de una candidatura en forma de coalición que ha sido bautizada como En Común-Unidas Podemos.

Una coalición en la que no estará Anova, que decidió no presentarse a las elecciones generales después de fracasar las negociaciones con EU y Podemos al no haber sido posible configurar un “acuerdo entre iguales similar al de 2015”, como reconoció el portavoz de la organización nacionalista, Antón Sánchez, en una entrevista concedida a Europa Press el pasado sábado.

“No me corresponde a mí evaluar lo que pasó en el otro lado”, ha indicado Villares a preguntas de los periodistas sobre el fracaso de las negociaciones para la inclusión de Anova en la coalición de Esquerda Unida y Podemos Galicia, conversaciones que encallaron a la hora de pactar los cabezas de lista por cada provincia, especialmente en la de Pontevedra, puesto que finalmente ocupará la ferrolana Yolanda Díaz.

Villares ha subrayado que En Marea ha elegido a sus candidatos “sin pactos de despachos” mediante unas primarias en las que “cualquier persona pudo candidatarse”, si bien, finalmente, solo concurrieron al proceso interno listas propuestas por la dirección del partido instrumental encabezada por el magistrado lucense.

Asimismo, ha insistido en que no existe ruptura en En Marea porque, según Villares, tanto “en la dirección” como en “las listas” del partido instrumental hay “militantes de Anova y de Podemos” que creen en un proyecto “con un espíritu ciudadanista que decidió soltarse de los corsés partidarios”.