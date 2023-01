Tensión en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha pasado de largo sin saludar al líder autonómico en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A pesar de encontrarse a tan sólo tres metros de distancia, Sánchez ha evitado pararse a saludar a Mañueco con quien ha mantenido cruces de acusaciones en los últimos días sobre el aborto. «Es una persona sin escrúpulos y sin principios», con estas palabras el presidente castellanoleonés ha calificado al jefe del Ejecutivo nacional tras su desplante en plena feria turística.

Si bien parecía ser que la polémica en torno al aborto estaba zanjada, lo cierto es que Pedro Sánchez ha evitado a toda costa no saludar públicamente al líder de Castilla y León. Tras difundir desde Moncloa el bulo de que el Partido Popular en la región castellana podría limitar el derecho al aborto, el presidente no ha querido ni saludar a Mañueco a pesar de pasar por delante de él, pese a haber estado a tan sólo tres metros de distancia. El líder castellanoelonés, que estaba postrado frente al expositor, expectante por si acudía Pedro Sánchez, finalmente ha decidido meterse dentro del stand perplejo ante la situación.

Tras ser preguntado por OKDIARIO por el encuentro, en un primer momento, el líder autonómico ha dicho no haberle visto para después rectificar y decir que le estaba esperando. Sin embargo, tras el desplante, Alfonso Fernández Mañueco ha explicado a este medio que mejor era esperar al presidente Feijoo que también se encontraba en el recinto.

No obstante, Alfonso Fernández Mañueco no ha dudado en cargar contra Sánchez, al cual considera «un hombre sin escrúpulos». Y es que, una vez más, ha quedado demostrado que el inquilino de La Moncloa no se para ni aunque un presidente autonómico le esté esperando. Mientras Pedro Sánchez sí ha saludado a otros líderes como la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, o la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a Mañueco le ha dejado en la estacada.

Tras la polémica en torno al aborto de los últimos días, era la ocasión perfecta para enterrar el hacha de guerra de forma pública. Sin embargo, el presidente de España ha rechazado hacerlo. Ambos no se han saludado a pesar de estar a tan solo unos metros de distancia y estar el propio presidente de Castilla y León esperando su visita. «No tiene principios», ha lamentado Alfonso Fernández Mañueco tras el desplante.