La manifestación separatista paseará por Madrid las urnas de recambio que escondieron para el 1-O

La Generalitat liderada por Carles Puigdemont escondió unas 30.000 urnas como 'plan b' en el referéndum ilegal del 1-O. Así lo reveló Lluís Puig, ex consejero de Cultural del Govern, en las redes sociales. Los independentistas quieren exhibir estas urnas en la manifestación convocada este sábado en Madrid.

Los independentistas exhibirán en la manifestación separatista en Madrid del próximo sábado las urnas que durante el referéndum ilegal del 1-O escondieron como plan B. El separatismo las está repartiendo entre las organizaciones que se encargan de la logística de esta manifestación separatista que tiene como objetivo protestar contra el juicio de la causa del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo.

Se trata de unas urnas hechas con un plástico más flexible que las que se usaron finalmente para el 1-O. El escudo de la Generalitat de Cataluña está impreso en la cara de la caja. Venían ya desmontadas para facilitar su transporte y llegaron por diferentes vías a Cataluña para evitar que fuesen interceptadas.

Hasta 30.000 urnas constituían este ‘plan B’ que tenía ideado el Govern de Carles Puigdemont para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1-O. Ahora los independentistas pretenden exhibir estas el próximo sábado en Madrid durante su movilización. Esta iniciativa es la “gran sorpresa” que tenían guardada los independentistas para movilización, según afirman ellos.

Lluís Puig, ex consejero de Cultura fugado en Bruselas (Bélgica) junto a Carles Puigdemont, reveló este martes la existencia de este ‘plan B’ a través de las redes sociales. “Parece que había un plan B, con urnas de recambio… ¿Por dónde están apareciendo?” afirmaba Puig en el mensaje publicado en su perfil de instagram en el que mostraba las urnas que escondieron durante el 1-O. El ex consejero añade lemas como “somos urnas”, “votar no es delito”, “tampoco las encontraron” y “votar no hace daño a nadie”.

Organización de la manifestación

La movilización comenzará este sábado a las 18:00 horas y transcurrirá entre Atocha y Cibeles. Los independentistas confían en que acudan personas procedentes de toda Cataluña, prueba de ello son los 380 autobuses que fletarán para tratar de lograr un éxito para su discurso contra el Estado de Derecho. La ANC, Òmnium Cultural y ‘Omplium Madrid’ son algunas de las asociaciones que se encargan de la logística de esta movilización.

A esta movilización acudirán personalidades políticas del separatismo catalán como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y parte de su ejecutivo: la consejera de Cultura, Laura Borràs, la consejera de Agricultura, Teresa Jordà, y el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani. También estarán presentes el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y el ex ‘president’ Artur Mas.

ABC4Events, la agencia turística cabecera de la ANC y Òmnium Cultural, también participa en la logística de esta concentración. Para ello ha preparado un paquete con traslado, alojamiento y desayuno incluido por 225 euros por persona en un hotel de 4 estrellas en Zaragoza.