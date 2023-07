Los madrileños disfrutan de la réplica del Falcon de Sánchez: «Yo me apuntaba a hacer los viajes aquí»

Una réplica del Falcon «aterriza» en Recoletos. El Partido Popular ha recreado una cabina de avión para concienciar a los ciudadanos del uso indiscriminado que hace el presidente del Gobierno de este transporte oficial. Así, los madrileños han podido disfrutar de esta réplica y sentirse por un día Pedro Sánchez volando a todo lujo con el Falcon. «Yo me apuntaba a hacer los viajes aquí, pero pagándolos», asegura un jubilado en una entrevista con OKDIARIO tras quedar encantado con el estado de la cabina.

Gracias a la réplica del Falcon, los ciudadanos, que han querido conocer esta iniciativa, han podido sentarse en los asientos de este avión. Todos ellos coinciden en la comodidad de este transporte para viajar y, quizás, esta sea una de las razones por las que Pedro Sánchez ha usado la aeronave en infinidad de ocasiones. «Estoy comodísimo, soy plenamente consciente de que lo pago con mis impuestos, por eso estoy aquí, para disfrutarlo como él», explica Rafa desde el asiento lateral en el que se ha hecho una foto.

158 vuelos

Sólo en 2022, Pedro Sánchez ha realizado 158 vuelos a bordo de este avión. Una cifra que ha indignado a los ciudadanos que pagan con sus impuestos estos traslados. El Falcon es un medio oficial de transporte al servicio del presidente de Gobierno. Sin embargo, Pedro Sánchez ha utilizado este avión para acudir a actos de partido, en condición de secretario general del PSOE, o incluso para eventos privados como la boda de su cuñado. Esta es precisamente una de las tantas razones por las que los ciudadanos critican su uso excesivo.

«El Falcon no es para ir con los amiguetes; estoy en contra de que se use para cosas personales, es para actos oficiales», lamenta un madrileño en una conversación con este periódico en la que afea que no tiene más remedio que pagar este transporte. Es importante reseñar que cada hora de vuelo del Falcon cuesta a las arcas públicas 5.000 euros. Todo a cargo del bolsillo del contribuyente.

A la factura económica también hay que sumarle el coste medioambiental que conlleva el uso del Falcon. El transporte en Falcón del presidente ha provocado toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. De hecho, tan sólo acudir a los dos congresos regionales del Partido Socialista supuso la emisión de 18 toneladas de CO2. «Este avión sólo es sostenible para el uso personal y partidista que hace el presidente del Gobierno», explica un ciudadano entrevistado por OKDIARIO.

Billete para Falcon

Junto a la maqueta del Falcon, una decena de afiliados a las Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) han estado repartiendo réplicas de billetes a los ciudadanos. El pasaje de la aerolínea Un billete para Pedro se trata de un trayecto de sólo ida desde La Moncloa con destino su casa. Todo ello con el objetivo de que el próximo 23 de julio, día de las elecciones generales, los ciudadanos bajen a Pedro Sánchez del Falcon con su voto en las urnas.

«Esta iniciativa nace con propósito de informar a los ciudadanos del uso excesivo del medio oficial que es el Falcon», explica José Ángel Cristo, afiliado a NNGG en una entrevista con OKDIARIO. Asimismo, Cristo explica que con esta maqueta pretenden denunciar el continuo gasto al contribuyente que provoca el uso excesivo del Falcon.