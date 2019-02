Carmena utiliza la agenda oficial del Ayuntamiento para promocionar actos de su nuevo partido

La línea entre los institucional y lo electoral se está difuminando con Manuela Carmena. Este jueves el Ayuntamiento ha usado los medios oficiales del Consistorio para promocionar un acto partidista.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que esta metedura de pata viola el artículo 29.h de la Ley de Buen Gobierno. Entre las infracciones disciplinarias “muy graves” está: “La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí”.

La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, respondió a OKDIARIO en rueda de prensa que la visita a Usera, en efecto, “no era un acto institucional”. La edil sostiene que “es una convocatoria que hace la asociación de vecinos, un colectivo de vecinos que invitan a quien considera”.

Sin embargo, el acto acabó derivando en un mitin triunfalista en el que Carmena anunció su fichaje para sustituir a la controvertida edil Rommy Arce, presidenta del distrito de Usera.

Ayer estuve en Orcasitas, rodeada de vecinos y vecinas, recibiendo su cariño y escuchando sus dificultades y problemas, de los que he tomado nota. Me encontré con Félix López Rey, un hombre íntegro, que quiero que me acompañe en @MasMadrid__. Gracias a la @AVOrcasitas. pic.twitter.com/HwrDAUW0Na

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) February 1, 2019