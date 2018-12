Podemos organiza una exposición con un cuadro de Zapatero desnudo… y bien dotado

Es en la Casa de la Cultura de Navalcarnero junto al belén municipal que visitan familias Se trata de una exposición de artistas locales que han visitado los 4 ediles 'morados'

La concejalía de Cultura de Navalcarnero, que lleva la marca blanca de Podemos en la localidad, ha organizado en un espacio municipal una exposición con caricaturas de políticos, alguno como el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aparece completamente desnudo.

Igualmente, aparece la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre junto a quien parece ser su ex ‘número 3’ Francisco Granados. Los cuatro concejales de Cambiemos Navalcarnero han visitado la exposición y no han dudado en posar con las caricaturas.

Se trata de una muestra de obras realizadas por pintores locales en la Casa de la Cultura de Navalcarnero, organizado por Ángel Rodríguez, concejal de Cultura en la localidad, y su equipo. Este miércoles por la tarde ha sido la inauguración de esta exhibición bautizada con el nombre ‘Exposición colectiva de artistas de nuestro municipio’.

Nuestr@s concejales con la cultura local. pic.twitter.com/MUJbghvbwv — CambiemosNaval (@CambiemosNaval) December 12, 2018

Junto a Rodríguez se fotografiaron junto al desnudo de Zapatero Antonio Bustamante, concejal de Formación y Empleo, Participación Ciudadana y Transparencia: Agustina Carpintero, concejal de Bienestar Social y líder de Podemos Navalcarnero y María Jaime, segundo teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y portavoz de Cambiemos Navalcarnero.

La fotografía la han compartido en sus redes sociales junto al mensaje: “Nuestr@s concejales con la cultura local”. La exposición está en una dependencia municipal situada en la calle Libertad y abre de lunes a viernes por las tardes de seis a nueve y los sábados por la mañana de doce a dos.

La muestra está en un espacio donde acuden muchas familias con sus niños para ver, entre otros, el gran belén del municipio. Se trata del bautizado ‘Belén, casa de la cultura’ realizado por la Familia Perales Funes y ganador del Certamen de Belenes 2017. Tanto el belén como la exposición estarán abiertos para visitas del público hasta el 5 de enero de 2019, como recogen en los carteles que han distribuido en redes sociales. En ellos tampoco indican que puede ser una muestra no apta para menores.