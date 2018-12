Carmena ya ha recaudado más de 2 millones por las 55.605 multas por la contaminación

El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha impuesto en lo que va de legislatura 55.065 multas por incumplir el protocolo contra la contaminación. Las sanciones comenzaron en 2016 y subieron en 2017. En 2018, hasta diciembre, no se había decretado ningún episodio de alta contaminación.

Por estas multas el Ayuntamiento ha recaudado más de 2 millones de euros de 2015 a 2018. En todo caso, en 2019, el Consistorio prevé ingresar 152 millones de euros en multas, de los que 142 corresponden a sanciones de circulación.

Según el proyecto de presupuestos aprobado, los ingresos por multas aumentarán de 145,5 millones en 2018 a 152 en 2019. De los 145,5 del presente ejercicio, hasta 136,2 millones proceden de infracciones a la ordenanza de circulación, que en el próximo ejercicio suben a 142,6 millones.

152 millones en 2019

El protocolo por contaminación tiene tres formas de multar: estacionar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) cuando está prohibido para algunos coches, por circular por la almendra central y la M-30 cuando está restringido y por superar el límite de velocidad que pasa de 90 kilómetros por hora a 70 en la M-30 y los accesos a la ciudad desde que hay ‘escenario 1’ del protocolo. Según datos recabados por OKDIARIO, en 2015 todavía había protocolo; en 2016 se cursaron 12.943 multas y en 2017, 42.104.

Por otra parte, al margen de las multas por el protocolo el Ayuntamiento ha impuesto en los últimos dos años 4.512.928 multas. El desglose indica que los madrileños reciben más multas por aparcar donde no deben (1.566.650 multas).

A continuación, encontramos las infracciones por entrar en las tres áreas de prioridad residencial (1.049.600), por superar los límites de velocidad (934.156), por otras prohibiciones (320.154), por vulnerar las normas de carga y descarga (61.477), por aparcar en doble fila (55.601), por saltarse semáforos (50.343), por conducir por carriles bus (15.542) y por hablar por el móvil (15.415).

Es previsible que las multas por entrar en áreas de prioridad residencial (APR) aumenten a partir del 28 de febrero. Será entonces, tal como ha anunciado este miércoles el Consistorio, cuando entre en vigor realmente Madrid Central, la zona de bajas emisiones que unificará y ampliará las tres APR actuales. Hasta ahora el Ayuntamiento no ha puesto en marcha las cámaras y no tiene datos de cuántos coches han entrado en Madrid Central sin cumplir la regla (no pueden entrar coches sin etiqueta ambiental de no residentes).