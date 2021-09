La portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha atrapado hoy a la «ministra comunista» del Gobierno, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, al preguntarle si el diálogo social se hace «a patadas» y si defiende a un grupo muy concreto de trabajadores: los agentes de Policía.

Olona se refería así al reciente juicio contra el también diputado de Podemos Alberto Rodríguez, acusado por patear a un policía en 2014. Y para ilustrar su pregunta, la portavoz de vox ha mostrado una fotografía de 2019 en la que aparece la propia Yolanda Díaz enfrentándose a los agentes en una manifestación.

Según Olona, el juicio de Rodríguez ha generado un «nuevo ataque inadmisible» por parte de Unidas Podemos a una institución «básica de la democracia», como es la Justicia, y que se suma a otras ofensas contra los medios de comunicación o la Monarquía.

«Eso es Podemos, violencia y desestabilización», ha enfatizado para censurar que Rodríguez, que sigue «agarrado a su escaño», y que toda la formación morada haya definido el proceso como un «montaje policial».

«¿Así entiende usted el diálogo social y las políticas de empleo, a patadas?», ha lanzado Olona a la también titular de Trabajo para trasladarle que tenía la oportunidad de proteger a los «servidores públicos» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante esos ataques a su labor que atribuye a Unidas Podemos y negar los «montajes» para acusar a determinadas personas.

Díaz ha sido incapaz de responder a las palabras de Olona y se ha agarrado a la textualidad de la pregunta recogida en el orden del día de la sesión de control -“¿Cómo entiende el diálogo social en políticas de empleo?”-. La respuesta de la titular de Trabajo no se ha salido del guión, incluidos los habituales ataques a Vox.

«A pesar de que usted y yo tengamos una profunda diferencia, ha de entender que el diálogo social sirve para la convivencia democrática. Eso sí, dialogan los que piensan diferentes y los que compartimos una voluntad común. Yo tengo dudas de que ustedes tengan voluntad común. No hablan con nadie, no hablan con los medios, no hablan con el Gobierno, no hablan con otros partidos políticos, ni con los sindicatos ni patronales», ha dicho Díaz.