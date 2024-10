Fernando López Miras, presidente de Murcia: «Pedro Sánchez no puede salir a la calle en España»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (Lorca, 1983), dirige un gobierno que se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el PSOE de Pedro Sánchez a nivel nacional. No en vano, la última encuesta del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) otorgan al PP una amplia representación al borde de la mayoría absoluta. Las razones radican en el desinterés del partido socialista murciano por los asuntos de los ciudadanos y en los escándalos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. «El hartazgo se puede ver en la calle. Por eso no puede salir a la calle Pedro Sánchez. Yo creo que esto es paradójico, que un presidente del Gobierno no pueda salir a la calle en el país que gobierna, es para hacérselo mirar y para que tuviese una profunda reflexión», asegura.

Durante esta entrevista concedida a OKDIARIO, el dirigente regional revela cómo fue su reunión con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa, donde el mismo Sánchez le llegó a confirmar que continuaría con la financiación singular para Cataluña. «Somos la comunidad peor financiada de España. Esto rompe el principio de solidaridad e igualdad», lamenta López Miras.

PREGUNTA.- ¿Cómo se ve desde la Región de Murcia esta situación por la que atraviesa el Gobierno?

RESPUESTA.- Nos sentimos parte de este proyecto común y, por lo tanto, lo que afecta al conjunto del país también nos afecta a nosotros. Y el más de millón 600.000 hombres y mujeres que tienen la suerte de vivir en esta tierra, la Región de Murcia, ven lo que está pasando a nivel nacional con unos niveles de escándalo sin precedentes. La gente lo ve escandalizada. Es cierto que a veces podemos creer que la sociedad ya es inmune a todo, que se va acostumbrando a que cada día haya un escándalo nuevo. Pero lo que estamos viendo, que el entorno familiar de Pedro Sánchez esté como está, que su ex mano derecha en el Partido Socialista esté como está, que sus colaboradores más estrechos estén cercados por la corrupción… al final es de un nivel democrático, de transparencia, de cumplimiento moral, de cumplimiento ético muy bajo. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles lo ven escandalizados.

P.- ¿Estos casos de corrupción van a ahondar en esta crisis tan enorme que tiene el socialismo y la izquierda en la Región de Murcia?

P.- Los resultados del Partido Socialista en la Región de Murcia se deben sobre todo a que ellos han decidido servir a Pedro Sánchez y al Partido Socialista antes que a los ciudadanos de la Región de Murcia. Posicionarse a favor de que se recorte el trasvase Tajo-Segura, posicionarse a favor de la demonización de nuestros agricultores, que el líder de los socialistas murcianos diga que el cupo catalán y que la financiación singular para Cataluña es perfecta y es necesaria. Todas estas cosas son las que hacen que pierdan credibilidad. Pero más allá de eso la sociedad en general está escandalizada. Ve de una forma increíble todo lo que está pasando. No hay más que salir a la calle. Desde la Fiscalía General, al control de las instituciones, no va a haber institución que dependa del Estado, que no la colonice Pedro Sánchez, y la gente está ya muy cansada. El hartazgo se puede ver en la calle. Por eso no puede salir a la calle Pedro Sánchez. Yo creo que esto es paradójico, que un presidente del Gobierno no pueda salir a la calle en el país que gobierna, es para hacérselo mirar y para que tuviese una profunda reflexión. No la de los cinco días después de aquella carta, sino una reflexión seria en el que escuchase a la calle.

P.-¿Y todas estas reflexiones se las trasladó a Pedro Sánchez en Moncloa?

R.- Seis años y 20 cartas después tuvo a bien recibirme. Le hablé de asuntos que eran importantes para la Región de Murcia y para España, de infraestructuras de agua, de la necesidad de un Pacto Nacional del Agua. Le hablé también de la financiación autonómica, que no podía aprobar una financiación singular para Cataluña desde una negociación bilateral y que las cosas importantes de España, las cosas que nos afectaban a todos tenía que verlas con los 17 presidentes autonómicos, no solo con aquellos de los que depende su gobierno. A todo esto me dio respuesta a una cosa. Me confirmó que iba para adelante la financiación singular de Cataluña.

P.- ¿Cómo ve que Isabel Díaz Ayuso no haya acudido a su reunión con Pedro Sánchez?

R.- La posición del Partido Popular, que es la misma de antes, al menos la mía, es una posición dentro de una situación de normalidad democrática. Si el presidente del Gobierno cita a un presidente autonómico, que somos los representantes ordinarios del Estado en nuestros territorios, nuestra obligación es ir y, esto, dentro de una situación de normalidad democrática. Ahora, antes de ayer, la mitad del Gobierno de España dijo que Ayuso había convertido la Comunidad de Madrid en el centro de la corrupción de España. Durante el último fin de semana y la semana pasada el presidente del Gobierno en primera persona dijo que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un delincuente. Entenderán que en esta situación ni hay normalidad ni se da una mínima lealtad institucional que se debe requerir en democracia. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente que la presidenta de la Comunidad no haya ido. Aquí lo hemos perdido todo. Hemos perdido las formas. Hemos perdido la lealtad institucional y hemos perdido la normalidad democrática. Entonces, yo entiendo lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

P.- La Región de Murcia es la peor financiada de España y, ante la situación del cupo catalán, ¿cuáles son las medidas que va a tomar la comunidad para revertir esta situación?

R.- Los españoles que menos reciben por parte del Gobierno para su sanidad, su educación y sus políticas sociales son los murcianos. Desde 2009, fruto de un pacto entre Zapatero y Carod-Rovira, también de Esquerra Republicana de Cataluña, la Región de Murcia está siendo maltratada sistemáticamente año tras año. Esto tiene que corregirse ya, porque no sólo rompe el principio de solidaridad, sino que genera desigualdad y crea españoles de primera y de segunda. Claro, si nos comparamos con otras comunidades autónomas, con la mitad de habitantes que la Región de Murcia, que están recibiendo hasta 1.300 millones de euros más cada año… Desde luego, igualdad en nuestro país no hay, y garantizar la sostenibilidad a los servicios públicos, tampoco. Por tanto, si alguien se tiene que revelar ante esta negociación bilateral es la Región de Murcia. Somos los más perjudicados y este pacto será a nosotros a los que más perjudique. Nosotros, yo ya se lo transmití al presidente del Gobierno, nos vamos a oponer. También le dije que vamos a acudir a los tribunales de Justicia, porque es cierto que todavía no sabemos ese pacto oculto, pero, si es lo que están diciendo unos y otros que han firmado, a todas luces es inconstitucional. Rompe el principio de solidaridad, de igualdad y también contraviene algunos artículos de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas.

P.- Si hay un asunto de Estado clave es el agua, un asunto en el que también se podría tratar desde el punto de vista de la solidaridad, pero, sin embargo, a la Región de Murcia se le lleva tratando de una forma completamente injusta desde el año 2004 en el que acaba el Plan Hidrológico Nacional. ¿Cuál es la solución?

R.- Es una cuestión de Estado para nosotros y para aquellas personas que entienden cuáles son los pilares en los que se tiene que sostener un país. Para Sánchez no es una cuestión de Estado. Todos los países serios tienen políticas de Estado en materia de energía, en materia de garantizar los alimentos y también para garantizar el agua que necesitan. España no. España tiene un Plan Hidrológico Nacional que caducó hace muchos años y esto no se considera una cuestión de Estado cuando hace tan sólo siete meses vimos cómo Cataluña y cómo Andalucía tenían que poner en marcha restricciones en el uso de agua por la sequía que estábamos viendo. Esto no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de justicia. La Constitución dice que los recursos naturales son de todos los españoles. El agua es el principal recurso natural y en España hay agua suficiente para todos. Por tanto, en España lo que pasa es que el agua está mal repartida.

P.- ¿Cuál va a ser la postura del Partido Popular Nacional con la política hídrica?

R.- Lo que yo estoy pidiendo es un pacto nacional del agua entre todos, que todos nos sentemos y que ese pacto se guíe por criterios científicos, técnicos y no políticos. El trasvase Tajo-Segura se rige por dos reglas principales. La primera regla del trasvase Tajo-Segura es que si no hay agua suficiente en los embalses de cabecera, en Entrepeñas y Buendía, no puede haber trasvase. Yo creo que aquellos que dicen ‘no’ es que el cambio climático va a hacer que haya menos reservas de las que podamos disponer. Perfecto. Si no hay agua suficiente en cabecera, no hay trasvase. Segundo, si hay agua suficiente y se establecen con criterios científicos y técnicos puede haber trasvases. La prioridad es para el territorio que cede el agua y el agua sobrante para aquellos territorios que son los receptores, en este caso el Levante. Esos dos principios garantizan que el territorio cedente tenga los recursos hídricos que necesita. Por lo tanto, desde un criterio científico y técnico, todos nos podemos poner de acuerdo. Pero es que estamos hablando de trasvases. Y no consiste sólo de esto. Hay que aprovechar mejor el agua del subsuelo. La desalación es un complemento, sabiendo que la desalación no va a llegar al interior, que tiene sus restricciones por el precio y porque no tiene las propiedades necesarias para los cultivos. Y también algo en lo que la Región de Murcia es referente, que es la regeneración de las aguas urbanas. No puede ser que estemos recibiendo a delegaciones de medio mundo para ver lo que estamos haciendo en la Región de Murcia y en el resto de España no se haga. Uno de los grandes desafíos de los próximos años va a ser regenerar y reutilizar las aguas urbanas. Para que se haga una idea: Europa está regenerando y reutilizando el 4% de sus aguas urbanas; España, el 9%. Israel es un referente en esto, el 86%, y la Región de Murcia regenera y reutiliza el 98% de sus aguas urbanas.

P.- ¿Va a haber elecciones anticipadas en la Región de Murcia?

R.- Yo creo que no es bueno que haya elecciones anticipadas en la Región de Murcia. Creo que nuevas elecciones no es lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos cumplieron con su obligación: ir a votar cuando se les convocó el último domingo de mayo de 2023. Ahora nos toca cumplir con nuestra obligación a los políticos y a los representantes públicos y es llegar a acuerdos y, sobre todo, llegar a acuerdos cuando hay más cosas que nos unen, que nos diferencian. Eso es lo que hicimos, por eso pudimos conformar un gobierno entre el Partido Popular y Vox. A los diez meses de conformar ese gobierno, por una decisión unilateral, Vox decidió romper ese gobierno. Pero los murcianos ya cumplieron con su obligación. Mi obligación como presidente es intentar generar estabilidad en el gobierno y en la región, y vamos a seguir trabajando para ello. Y yo lo que espero es que Vox sea responsable. Yo los conozco y sé que son personas responsables, pero ahora tienen que ejercer también esa responsabilidad, aunque yo crea que fue un error salir del Gobierno de Murcia. Mi mano está tendida para trabajar juntos como lo está desde el primer momento.