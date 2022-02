La minoría de la izquierda abertzale violenta sigue haciendo mucho ruido en el País Vasco y pocas cosas desatan más rápido ese ruido que una convocatoria de nuevas plazas para entrar a formar parte de las policías autonómicas y locales vascas. A mediados de este mes se convocaron casi 500 plazas para nuevos policías, especialmente mujeres, en la Ertzaintza y policías locales vascas. Los anuncios oficiales han sido manipulados para sembrar ciudades como San Sebastián con fotos de ertzainas reduciendo por la fuerza a personas durante alguna de sus actuaciones policiales.

A los ertzainas que han puesto en conocimiento de OKDIARIO este nuevo acto de odio contra las fuerzas del orden por parte del sector más radical e la izquierda abertzale no les pilla por sorpresa ser el blanco de los ataques de lo que ellos mismos califican de manera recurrente como “nostálgicos de la kale borroka”, pero sí les preocupa que lo que ha ocurrido estos últimos días en las calles de San Sebastián, por ejemplo, se haya permitido sin que existan medios para evitarlo y, sobre todo, que se sea igual de permisivo a la hora de buscar a los responsables y de castigarlos.

Este fin de semana eran muchos los que no salían de su asombro al pasar por las calles más céntricas de San Sebastián y encontrarse soportes publicitarios de más de dos metros de alto con carteles de apariencia institucional. De hecho, lo que más ha sorprendido es que dos de estos soportes publicitarios se encuentren a escasos metros del ayuntamiento de San Sebastián. Quien los haya colocado, los ertzainas consultados por OKDIARIO no tienen dudas, han usado llaves especiales para abrir los soportes y han colocado los carteles sin que nadie se haya dado cuenta.

Imágenes violentas

Bajo el lema de “apúntate a la Policía vasca”, con los escudos institucionales e incluso la dirección de la página web de la academia de Policía vasca, se puede ver una fotografía descontextualizada en la que hasta cuatro agentes con equipamiento antidisturbios reducen a una persona en el suelo. En otra de las imágenes, exactamente igual de bien falseada, con los mismos logos, otros cuantos ertzainas se enfrentan a varias personas en lo que se adivina una manifestación que llegó a la violencia, pero sin más datos.

Estas son sólo algunas de las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico, pero serían sólo una muestra de las difundidas en otras ciudades del País Vasco en una especia de acción coordinada con motivo de que esta convocatoria de plazas policiales coincide con el 40 aniversario de la fundación de la Ertzaintza. En los foros afines a la izquierda violenta abertzale hacen referencia a estos carteles en los que se ven más escenas de actuaciones de fuerza de la Policía vasca y otro tipo de imágenes como cocaína sobre una mesa en clara alusión a las costumbres de consumo de drogas de lo que los agentes son frecuentemente acusados por parte de esta minoría violenta.

Lo que no mencionan estas iniciativas ni estos grupos violentos es el enorme éxito de convocatoria que vienen teniendo en el País Vasco este tipo de convocatorias de plazas públicas dentro de los cuerpos policiales, donde es raro el año que no se registren entre 6.000 y 7.000 aspirantes para un número de plazas que sigue siendo insuficiente no sólo por la demanda sino por las propias necesidades de los cuerpos policiales vascos, sobre todo la Ertzaintza.

Este año son 497 plazas nuevas las convocadas, de las que 424 van dirigidas a reforzar la Policía Autónoma Vasca y el resto serán policías locales para diferentes municipios del País Vasco. Para esta convocatoria sí que hay una cartelería oficial diseñada y distribuida por el Gobierno Vasco en la que puede verse a dos mujeres, una ertzaina y una policía local, uniformadas. Lo que desde la consejería de Interior se lamenta es que esa imagen quede sustituida por la que los abertzales violentos tratan de imponer de la Policía vasca y anuncian que habrá investigación al respecto. Sin embargo, los ertzainas consultados por este periódico recuerdan que no es ni de lejos el primer ataque que sufren como colectivo por parte del mismo ámbito abertzale y que todos han acabado en papel mojado, sin castigo ni reparaciones de la imagen de la Ertzaintza.