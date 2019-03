El líder de los Mossos separatistas da charlas a los CDR y llama “nazi” al coronel Pérez de los Cobos

El portavoz de los Mossos d’Esquadra independentistas, Albert Donarie, utiliza las redes sociales para calificar de “nazi” al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien fue el responsable de coordinar el operativo policial del 1-O.

Después de que Pérez de los Cobos declarara esta semana como testigo en el Tribunal Supremo, el Mosso independentista le dedicó un mensaje calificándole de “obergruppenführer“, correspondiente a uno de los rangos que recibían los oficiales de las SS, la Policía militar del régimen de Hitler.

“El rango de coronel a Pérez de los Cobos le queda corto. Por lo que declara, por cómo piensa y cómo actúa y ha actuado, le encaja mejor el de #obergruppenführer. Son más propios de una policía fascista que de una democracia“, escribió el portavoz de los Mossos independentistas, quien remató su mensaje con la etiqueta #NiOblitNiPerdó (ni olvido ni perdón).

El rang de coronel a #PerezDeLosCobos li queda curt. Pel que declara, per com pensa i per com actua i ha actuat, li escau molt millor el d’ #obergruppenführer. Escau més a la realitat. Són més propis d’una policia feixista que d’una democràtica. #NiOblitNiPerdó pic.twitter.com/BogAoCOxbH

