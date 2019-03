Los 'Jordis' han usado imágenes de una película de la saga 'Misión Imposible' para mofarse de la situación que tuvo que vivir la secretaria la secretaria judicial que ordenó los registros del 20S. Ella tuvo que escapar del edificio por la azotea debido al asedio separatista.

Jordi Sànchez, el ex presidente de la ANC y procesado por un delito de rebelión en el Tribunal Supremo, se ha mofado de la secretaria judicial que ordenó los registros del 20S y que tuvo que abandonar el edificio de la consejería de Economía por la azotea de un edificio contiguo debido al asedio independentista. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha comparado la situación que vivió Montserrat del Toro con la película de ‘Misión Imposible’.

“¡Escuchando a la secretaría del juzgado, me he llegado a olvidar del juicio! ️ Parecía la última de ‘Misión imposible’ y que Tom Cruise aparecería a la declaración para rescatarla en helicóptero“, escribe Sànchez en su perfil de Twitter con los lemas de “absolución” y “libertad para todos” en alusión al juicio del 1-O en el Supremo en el que se encuentra él también inmerso. El ex presidente de la ANC adjunta la animación de una escena de la película en la que Tom Cruise aparece volando por los aires de un puente.

Escoltant la secretaria del jutjat, m’he arribat a oblidar del judici‼️ Semblava l’última de ‘Missió impossible’ i que el Tom Cruise apareixeria a la declaració per rescatar-la amb helicòpter #fairyplus #absolució #FreeTothom pic.twitter.com/uHhgZAxf27 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 6 de marzo de 2019

Reconocieron el asedio

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, se encuentran procesados por un delito de rebelión en la causa judicial del 1-O. Ambos llevan en prisión preventiva desde octubre de 2017 y se les acusa de alentar y dirigir el asedio independentista que se vivió los días 20 y 21 de septiembre de ese año a la Consejería de Economía de la Generalitat, que estaba siendo registrada por agentes de la Guardia Civil.

Existe constancia de un vídeo grabado durante aquella noche en el que Jordi Cuixart reconoce el asedio que había alentado desde su asociación independentista y junto a Jordi Sànchez. “Se irán de aquí cuando nosotros se lo digamos. Pero les hemos garantizado que dejaremos que se vayan”, afirma Cuixart en el vídeo difundido por la propia Òmnium Cultural.

🎥 @EnricMillo ha acusat el president d’Òmnium, @jcuixart, d’amenaçar durant el 20S de no deixar sortir la comitiva judicial. Volem creure que ho afirma per desconeixement i no perquè menteix deliberadament durant el judici, així que el convidem a veure les imatges originals 👇🏻 pic.twitter.com/fDaDZgc4MS — Òmnium Cultural (@omnium) 5 de marzo de 2019

Separatistas revelan su imagen

Montserrat del Toro, letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, fue la encargada de comandar la comisión judicial que motivó la masiva concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía de Cataluña. Este miércoles narró ante el Tribunal Supremo los detalles de su estrambótica salida del edificio por los tejados y un teatro aledaños.

“Tuve miedo cuando vi lo que había fuera. Miedo humano de mi integridad física y profesional”, relató la secretaria judicial. También reveló que pidió ayuda al titular de su juzgado para buscar una salida del edificio rodeado: “Me tienes que sacar de aquí. No hay salida”.

En su declaración ante el Supremo este miércoles, la secretaria judicial acordó que su imagen no se difundiese durante su declaración y mantenerse así en el anonimato. A pesar de esto, multitud de separatistas hicieron pública su imagen y su DNI a través de las redes sociales. Las hordas independentistas pidieron su máxima difusión y contaron con la permisividad de Twitter España.