La licenciada ‘fake’ Begoña Gómez pretendía impartir un curso de verano para la Universidad de Monterrey

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, carente de una licenciatura oficial e imputada por corrupción en los negocios, entre otros presuntos delitos, pretendió impartir el pasado verano un curso de Transformación Social Competitiva (TSC) -materia que enseñaba en la Complutense-, en este caso, a alumnos de la universidad mexicana de Monterrey.

Así consta en la documentación -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- obrante en el sumario de la causa que investiga contra la mujer de Pedro Sánchez el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

Se da la circunstancia de que, tal y como publicó OKDIARIO, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no incluyó finalmente en su programación de los cursos de verano de 2024 el que estaba organizando Begoña Gómez a través de su cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). La cancelación se produjo coincidiendo con la imputación de Gómez a raíz de las cartas de recomendación que firmó para que su socio, Carlos Barrabés, recibiera contratos de Red.es, empresa pública del Gobierno, por valor de 10,2 millones.

El curso de verano que iba a estar dirigido por la mujer de Sánchez no llegó a celebrarse. La propia Begoña Gómez llegó a reunirse con la directora de los cursos de la Complutense para consensuar los detalles de dicho seminario, que incluía un «curso de TSC para la Universidad de Monterrey de México» y una «formación para pymes en criterios ESG», según consta en la documentación del sumario judicial.

Estos cursos de verano, que se celebran cada año en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, son una de las actividades más reconocidas y de mayor prestigio de la Universidad Complutense. La de este año fue su edición número 37. En esos seminarios participan expertos en distintas áreas, además de dirigentes políticos, como ministros y altos cargos del Gobierno.

Este curso de verano aparece incluido en un documento titulado Líneas de acción 2024 de la Cátedra Extraordinaria Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que la propia Begoña Gómez envío desde su correo corporativo de la UCM a Marc Simón Martínez, subdirector general de la Fundación La Caixa, el día 12 de febrero de 2024 para solicitarle un presupuesto de 40.000 euros anuales durante los próximos 4 años para financiar dicha cátedra.

«Buenos días Marc. Te mando el doc (sic) explicativo de las acciones de la Cátedra y la solicitud de un nuevo presupuesto anual. Quedo a tu disposición para aclarar o añadir la información que consideres necesaria. Gracias», señaló la mujer de Pedro Sánchez en su email al responsable de la Fundación La Caixa.

En el citado documento, Begoña Gómez decía: «En este contexto, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y el éxito continuado de nuestras iniciativas, les solicitamos un ajuste presupuestario que nos permita desarrollar y ejecutar los proyectos descritos con mayor eficacia, garantizando así un impacto significativo y duradero. Es por este motivo que solicitamos un presupuesto anual de 40.000 euros durante los próximos cuatro años para fortalecer y expandir las iniciativas señaladas», sostenía la esposa del inquilino de la Moncloa.

«Implementación fluida»

«Esto nos ayudaría a alinear las estrategias y recursos con los objetivos a largo plazo, y a garantizar una implementación fluida de nuestras actividades. Agradecemos a la Fundación La Caixa de antemano su consideración y estamos a su disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda necesitarse para su evaluación», sentenciaba la co-directora de la Cátedra en TSC de la UCM.

Extracto con los proyectos de la Cátedra de Begoña Gómez para 2024.

Cabe recordar que Begoña Gómez, que pretendía instruir a alumnos de la universidad mexicana de Monterrey, presume de una supuesta «licenciatura» en Marketing por la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios. Sin embargo, estos estudios sólo permitían la obtención de un diploma no universitario, no homologado y por tanto, no oficial, concedido por una entidad privada que no consiguió la convalidación.

En el diploma -revelado por este periódico- que se entregaba a los alumnos al finalizar sus estudios, constaba la siguiente denominación: «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas», sin mencionar la supuesta «licenciatura» que se atribuye Gómez. Los estudios sólo estaban reconocidos, no homologados, por la Universidad Internacional de Florida, una institución pública ubicada en Miami (Estados Unidos). Además, la escuela tenía un convenio con la Universidad de Stirling, en Escocia, para que sus alumnos pudiesen realizar allí una parte de sus estudios.

La Complutense justificó la designación de la mujer de Pedro Sánchez como codirectora de la Cátedra en 2020 por «su formación en el impacto social y la transformación social competitiva, que es el objeto de estudios y actividades de la cátedra» y, al mismo tiempo, por «su acreditada experiencia profesional». La UCM ha cancelado ya los dos másteres -uno de ellos vinculado a la citada Cátedra- que impartía Begoña Gómez.