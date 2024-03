La Ley Montero rebaja 1 año y medio la condena al violador de una chica que tuvo que ser hospitalizada

La Ley del sólo sí es sí, impulsada por la ex ministra de Igualdad Irene Montero, sigue produciendo una cascada de rebajas de penas a los condenados por agresión sexual. La última es la de un músico cubano que abusó de una joven que tuvo que ser hospitalizada por las heridas que le provocó la agresión sexual. El Juzgado de Instrucción número 3 de La Coruña condenó al violador a siete años y medio de prisión, pero su defensa recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que ha acabado rebajando la pena en un año y medio en aplicación de la ley de Irene Montero.

Era la madrugada del día 6 de abril de 2019 cuando Daniel (nombre ficticio) acababa de tocar con su orquesta en un bar de Galicia. El músico se encontraba con el cantante del grupo dentro del local, al lado de los baños, cuando su víctima bajó por las escaleras para acceder a los servicios. El hombre la invitó a entrar al lavabo con él y la mujer respondió de forma nítida: «No». Pese a escuchar la negativa, Daniel la siguió hasta el cuarto de baño y entró detrás de ella en una de las cabinas, cerrando la puerta y pasando el pestillo.

Una vez dentro del compartimento, el hombre se colocó de manera que impedía salir a la chica y se desabrochó el pantalón obligándola a practicarle una felación, empujando su cabeza hacia abajo para vencer su resistencia. Después cogió a la mujer por la ropa y la hizo girar, le bajó los pantalones y las bragas e intentó penetrarla analmente. Lo intentó repetidas veces por vía vaginal mientras la sujetaba con fuerza por las caderas y la chica seguía diciéndole que no quería mantener relaciones sexuales.

«Sólo interrumpió su acción cuando alguien llamó a la puerta del baño, ante lo que se colocó la ropa y se marchó. Ella se quedó en el baño llorando, hasta que llegaron otras jóvenes que la ayudaron y a las que contó lo ocurrido», relata la sentencia condenatoria a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Atención médica

La joven de 18 años fue trasladada hasta el hospital en el que se le practicó una prueba médica que señalaba que tenía una tasa de 1,59 gramos por litro de alcohol en sangre, algo que disminuyó sus capacidades psicofísicas en el momento de la violación. También, los facultativos indicaron que la chica sufrió dos fisuras superficiales de alrededor de 0,5 centímetros a las 12 y a la 1 de una esfera horaria imaginaria en la región anal.

Los médicos señalaron que la joven presentaba eritemas de varios centímetros. Las lesiones provocaron que tuviera que ser hospitalizada durante cinco días para que los sanitarios pudieran curarle las heridas. Además, la agresión le ocasionó secuelas que precisaron atención médica especializada durante semanas.

10.000 euros de multa

La víctima denunció los hechos de inmediato y Daniel permaneció privado de libertad entre el 11 y el 15 de abril de 2019. Sin embargo, los tribunales acordaron su libertad provisional, imponiéndole una orden de alejamiento de 500 metros respecto a su víctima. Fue condenado como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual con penetración a la pena de prisión de siete años y seis meses, inhabilitación y a indemnizar a la joven con la cantidad de 10.000 euros. Además, se mantuvo la orden de alejamiento.

La defensa de Daniel recurrió la sentencia condenatoria ante la Audiencia Provincial de La Coruña, que acabó ratificando la pena y desestimando su recurso. Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual -que venía a modificar varios artículos contra la libertad sexual del Código Penal- llevó a su abogado a recurrir de nuevo la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La Sala del Alto Tribunal, en aplicación de la nueva ley, ha rebajado ahora la pena de este agresor a seis años. Se le impone una inhabilitación especial de 11 años para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto con menores de edad. También se le quitan las costas procesales que serán sufragadas de oficio.

Pese a que la víctima mostró expresamente que no daba su consentimiento para mantener relaciones sexuales en varias ocasiones, la Ley Montero no le ha beneficiado. La propia ex ministra de Igualdad Irene Montero se centró en el consentimiento para modificar la antigua ley, que castigaba a los violadores con mayores penas.