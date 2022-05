El karma castiga a Irene Montero: lapidó a un diputado de Vox por delito sexual y lo han absuelto

La ministra de Igualdad, Irene Montero, cargó contra el diputado de Vox Carlos Fernández-Roca tras una acusación de delito sexual. «La violencia sí tiene género», publicó en sus redes sociales, como consta aún a día de hoy. Sin embargo, el parlamentario ahora ha sido absuelto. Los internautas han recordado como la alto cargo de Podemos o, entre otras, Adriana Lastra, dirigente del PSOE, criticaron sin piedad a este hombre sin esperar a la sentencia final.

La responsable del Gobierno precisamente de la cartera especializada en violencia machista patina de esta forma de nuevo. Lanzó al escarnio más absoluto a Fernández-Roca y ahora no rectifica después del fallo judicial que le deja limpio de toda tacha. Irene Montero imparte así su propio código penal sin espacio a la presunción de inocencia.

Irene Montero no fue la única en lanzarse sin pruebas a poner en la diana al ya ex parlamentario de VOX. La socialista Adriana Lastra fue más allá. La vicesecretaria general del PSOE escribió: «Se llama Carlos Fernández-Roca, diputado de Vox. Dimitió sin dar explicaciones. Está acusado de agredir sexualmente a una chica que acabó sangrando. Es vergonzante y doloroso que alguien así se haya sentado en un escaño del Congreso».

Por parte de Vox ha reaccionado Víctor Sánchez del Real, compañero de grupo parlamentario del ahora absuelto. «Mi compañero Carlos renunció a su aforamiento como diputado, se ha defendido a pie, sin ventaja alguna, y ha sido absuelto. Dije que era un hombre de honor, y lo es. Le ha costado mucho, ha sido calumniadlo por feminazis, pero la verdad siempre vence».

Del mismo modo, infinidad de internautas han reprochado a Irene Montero y a Adriana Lastra su juicio sumarísimo. «Ha dimitido siendo inocente y ha sido absuelto, Irene Montero. La mentira y la calumnia sí tienen ideología y partido. ¡No al feminismo politizado!», indica un usuario de redes sociales.

«Pues va a ser, otra vez, y casi siempre, que no, Irene Montero. ¡Absuelto!», le traslada Javier. «Ya es hora de que la inútil de Irene Montero sea cesada o sustituida», comenta Eduardo. «Ya no se puede contestar a la ministra regla. Pues desde aquí te digo pide perdón. Miserable», valora otro tuitero.

Bocachancla

«¿Y la presunción de inocencia de tu feminismo? Pues es inocente. Eres la política más demagoga, populista y bocachancla del zurdismo español. Una política que lo único que provoca es caos. La violencia no tiene género. Pide perdón», le pide Xavi. «Absuelto. Una ministra que no respetó la presunción de inocencia, debe dimitir», agrega Daniel.

«Yo soy este tío y le cascaba una denuncia a Irene Montero que tenía que vender el chalet de galapagar para pagarla», sugiere otro español. «Es cobarde hasta para andar por redes. Qué conveniente tener las contestaciones a este tuit desactivadas», lamenta Mara.

Otro internauta llamado Ximo le dice a la ministra: «Querida Irene Montero, que no dejes comentar tus tuits me ha sorprendido mucho, precisamente tú, que te has criado en igualdad y libertad. Tan solo informarte que lo han absuelto por si quieres publicarlo. Por suerte, la presunción de inocencia no tiene género. Aún». «Hola Irene. Dimite y pide perdón», resume por último otro usuario.

Respuesta