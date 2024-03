Junts exigirá al PSOE que la «columna vertebral» de la amnistía sea el informe de la Comisión de Venecia

Los negociadores de Junts per Catalunya exigirán al PSOE de Pedro Sánchez que la «columna vertebral» de la Ley de Amnistía -que se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados- sea el informe de la Comisión de Venecia conocido el pasado viernes. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de Junts, dicho informe adquiere ahora un valor determinante en la negociación con los socialistas, en tanto ratifica, a juicio de los neoconvergentes, que «no existe impedimento legal ni jurisprudencial para amnistiar hechos presentados como delito de terrorismo». De este modo, los de Carles Puigdemont reclaman al Gobierno una «amnistía integral», basada en el citado documento del órgano consultivo del Consejo de Europa.

Desde Junts consideran que lo expresado por la Comisión de Venecia es «de enorme importancia», puesto que recoge una «demanda» fundamental que el partido de Puigdemont le remitió por escrito, la consistente en que «los límites del derecho internacional en referencia a violaciones graves de los derechos humanos no son necesariamente los mismos que los delitos graves en el derecho interno».

Al aceptar ese argumento, sostienen las fuentes de Junts, la Comisión de Venecia se desmarca del criterio del Tribunal Supremo y del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en las causas abiertas por un delito de terrorismo en las protestas de Tsunami Democràtic, por las que se investigará a Puigdemont. El Alto Tribunal ha abierto causa penal al ex president.

Para Junts, y así lo hacen saber al PSOE, «el dictamen de la Comisión de Venecia deja claro que no existe impedimento legal ni jurisprudencial para amnistiar hechos presentados como delito de terrorismo», ni tampoco para «amnistiar hechos presentados como delitos de traición». Justamente, la no inclusión de estos dos elementos en la proposición de ley orgánica de amnistía fue lo que motivó que Junts rechazara su aprobación en el Congreso el pasado 30 de enero, lo que provocó que el texto fuera devuelto a la Comisión de Justicia.

En este momento, la prórroga solicitada por los socialistas para que la Comisión de Justicia emita su dictamen sobre esta proposición de Ley de Amnistía vence este jueves 7 de marzo, fecha límite. Para entonces, si no hay acuerdo entre el PSOE y Junts, el texto decaería.

«Hemos recibido muchas críticas por no votar a favor del actual redactado de la Ley de Amnistía. Ahora la Comisión de Venecia confirma que teníamos razón, por eso seguimos trabajando para que la Ley de Amnistía sea integral y de aplicación inmediata», aseguran los independentistas catalanes.

Además, en opinión del grupo parlamentario de Junts, el borrador de resolución que el Pleno de la Comisión de Venecia debatirá los próximos días 15 y 16 de marzo demuestra que la Ley de Amnistía no afecta al principio de separación de poderes y tampoco al principio de igualdad.

Para los separatistas, el órgano consultivo del Consejo de Europa indica que la Ley de Amnistía se incluye «dentro de las competencias del poder legislativo y su aprobación no requiere unanimidad, simplemente mayoría cualificada», recalcan.

Además, esgrimen que la Comisión de Venecia avala que «la justificación política e histórica de la Ley cumple con los criterios internacionales para este tipo de normas».

En este contexto, los de Puigdemont consideran que «es necesario seguir trabajando para reforzar algunos aspectos esenciales de la Ley de cara a garantizar su seguridad jurídica -ámbito objetivo de aplicación para evitar una interpretación arbitraria de la Ley-, así como la aplicación inmediata de la amnistía».

Una «nueva etapa»

Entretanto, el ex presidente catalán Puigdemont instó este sábado a los suyos a prepararse para la «nueva etapa» en la que entra el proceso secesionista, según dijo, y donde la unilateralidad tiene que ser «práctica» para «hacer materialmente posible la independencia», expresó.

«Deberemos aprender a no poner la lucha antirrepresiva como la prioridad y a poder destinar todos los recursos económicos, materiales al servicio de la independencia», señaló el ex presidente catalán prófugo de la Justicia.

En su intervención ante la asamblea territorial del autodenominado Consejo de la República, que él mismo lidera desde Bélgica y que se reunió esta vez en Elna (Francia), Puigdemont manifestó, no obstante, que «la confrontación con el Estado no ha acabado», ni tampoco acabará «la represión» por más leyes que se elaboren. «La pulsión represora del Estado está más excitada que nunca. Lo tendremos que confrontar», sentenció.

Además, Puigdemont pidió a los suyos que dejen atrás «el negativismo y el derrotismo» porque, a su modo de ver, ésa no es la actitud para lograr la independencia de Cataluña. «No debemos vivirlo con derrotismo, tenemos que vivirlo con un orgullo de vencedores porque no nos han doblegado», proclamó.

«Este proyecto colectivo, si no lo hacemos con moral de victoria, si no lo hacemos con autoestima, no irá a ninguna parte», advirtió, añadiendo que «ninguna guerra se gana con moral de derrota».