Júlia Calvet: «El acoso psicológico y físico contra nosotros es diario en las universidades catalanas»

«El acoso psicológico y físico contra nosotros es diario en las universidades catalanas». Es la denuncia de Júlia Calvet tras el último escrache independentista sufrido en el campus de Bellaterra. «Ya es lo normal», lamenta. «El rectorado y el profesorado les protegen».

Júlia una de esas estudiantes valientes de S’ha Acabat, la organización que planta cara al independentismo en el ‘territorio comanche’ de la universidad catalana, en ese «mundo al revés» en el que viven, dice Júlia, que es Cataluña. Júlia va a la universidad por la mañana. La tienen machacada, como a sus compañeros, por defender a España, la Constitución y la libertad. Estudia Derecho, pero no se desanima: «Algunos profesores -confiesa- sí dicen que se sienten perdiendo credibilidad explicándonos que los españoles somos iguales ante la ley y que hay cumplir las penas por los delitos cometidos».

Júlia estudia por la mañana, trabaja por las tardes y saca tiempo, además, para su compromiso con «mi Nación». Enfrente, ayer en Bellaterra, gentuza que, probablemente, ni estudia ni trabaja.

El 3-O de 2023 nos ha dejado en Barcelona otra muestra más de la normalidad democrática de Cataluña. Los Mossos D’Esquadra tuvieron que proteger a cinco chicos de S’Ha Acabat que habían colocado una carpa informativa de su asociación. Por supuesto, con una bandera de España. Decenas de ‘estudiantes’ independentistas les rodearon con bengalas (muy nazi) y les increparon con todo tipo de insultos.

A bote pronto, viendo el vídeo, se cometieron varios delitos de odio, amenazas y contra la libertad de expresión. Número de detenidos por los Mossos: 0. Expedientes universitarios abiertos: 0. En realidad, los rectores y decanos de la (podrida) universidad catalana no son más que comisarios políticos de sus amos en la Generalitat y disfrutan con los espectáculos que montan sus cachorros.

Este es el fascismo catalán aliado del PSOE, de Pedro Sánchez… y de sus votantes. De todo aquel que votó al PSOE el 23J. El resumen del 3 de octubre de 2023, seis años después del discurso del Rey Felipe VI: Puigdemont mofándose en X (antes Twitter) del Rey con una foto al revés del discurso y las hordas nazis de Junts, ERC, la CUP, etc. amedrentando en la universidad. Dice Pedro Sánchez que las cosas van mejor en Cataluña.

Pregunta.- Julia Calvet, ¿qué ha pasado?

Respuesta.- Pues que una vez más se ha visto la ‘normalidad’ de la que tanto presume Sánchez. Teníamos una carpa, como solemos hacer en el inicio de curso, para que los nuevos que entran en la universidad puedan conocernos. Ellos han seguido el mismo modus operandi. Han venido decenas de encapuchados con botes de humo, bombas fétidas… La policía ha tenido que intervenir con un cordón. Mis compañeros han estado dos horas aguantando.

P.- Esto ha sido en Bellaterra. ¿Es lo normal en el resto de campus también?

R.- Sí. Y, además, es cada vez más habitual que se considere ‘normal’ esto que nos pasa a los estudiantes que no somos separatistas: la presión no solamente psicológica sino física en el día a día. Porque hay muchas historias como la de hoy). Sí es verdad que la Autónoma de Barcelona siempre ha sido la peor, pero, cada vez más, lo vemos en varias universidades.

P.- ¿Hay un ambiente de presión en el día a día también en los carteles, las pintadas, los comentarios, las discusiones…?

R.- Sí. Totalmente. Es normal. Se sienten totalmente impunes por los órganos universitarios, que les protegen, por el profesorado, el rectorado, etc. Además, se sienten protegidos por la propia Generalitat de Cataluña y, ahora también, por el Gobierno de España si acaba aprobando la amnistía. Por eso, cada vez hay más presión y violencia contra nosotros en las universidades catalanas.

P.- Hoy han estado los Mossos pero hay veces que no están y os veis solos frente a ellos

R.- Así es. Yo creo que han ido porque son ya tantas veces y tan repetidas… Ha habido veces de temer realmente por nuestra integridad física y los Mossos han tenido que actuar porque han visto que se les iba de las manos y que algún día podría pasar algo grave de verdad. Les agradecemos muchísimo su actuación porque en las últimas veces sí han estado ahí presentes y han evitado cosas que podrían ir a peor.

P.- El día 8 vais a estar en la manifestación de Barcelona

R.- Sí, sin duda. Es esencial asistir. No es una cuestión sólo de Cataluña. Es una cuestión de defender nuestra nación, de defender España. Cataluña, la ley de Amnistía, todo esto, son temas que atañen a todos los españoles. Hay que luchar por los derechos de todos los catalanes y, como dice la Constitución, para que todos los ciudadanos españoles seamos iguales ante la ley. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Si hay un delito tipificado deben pagar por ello y no amnistiarlos. Esto ya no es el indulto. El indulto supone el perdón de un delito que admites que has cometido. Con la amnistía, desaparece el delito. No ha ocurrido. De manera que las causas judiciales, no solo contra Puigdemont y los políticos separatistas, también contra nosotros, quedarán paralizadas.

P.- La presión independentista que vivís en la universidad es la que se vive en muchos pueblos y barrios. ¿Pedís al resto de España que el domingo apoye la manifestación de Sociedad Civil Catalana?

R.- Sí. Sin duda. No es una cuestión de partidos, sino de ciudadanos. Es la sociedad civil quien convoca. Tenemos que estar todos los españoles, seamos de la ideología que seamos, para defender nuestros derechos, para defender nuestro Estado de derecho y sobre todo, para defender nuestra nación, España.