La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el caso Erial, en el que se encuentra investigado el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha incluido como imputados en la causa a una de sus hijas y al marido de esta última por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de esta citación, tanto María, hija del ex ministro del Gobierno de José María Aznar, como su marido han sido imputados en esta causa por diversos motivos, aunque el principal está relacionado con el alquiler de la vivienda en la que Zaplana dormía cuando se trasladaba a València para recibir el tratamiento de su enfermedad en el Hospital La Fe.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 10.521.351,28 euros el montante total de los presuntos sobornos recibidos por las adjudicaciones supuestamente “amañadas” del Plan Eólico Valenciano y de las ITV, que recayeron en sociedades familiares de los Cotino.

Zaplana y sus dos presuntos testaferros –Joaquín Barceló, ex directivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, ex secretario del consejo de administración de la CAM- quedaron en libertad el pasado 7 de febrero después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora “minimiza” el riesgo de fuga. En la causa también figura como investigada la mujer del ex ministro, Rosa Barceló.