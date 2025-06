La juez Beatriz Biedma, encargada de la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez, ha llamado la atención durante sus pesquisas en el posible borrado de correos electrónicos vinculados a la causa. En concreto, la juez ha reflejado en sus autos que tan relevantes como los correos intervenidos son determinados «aspectos» que «denotan la probable intención de ocultar datos a esta instrucción».

En el caso del ahora ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la instructora destaca que «no ha sido posible recuperar los correos electrónicos ni de su cuenta de la Diputación, que manifiesta no utilizaba, ni la correspondiente al Ayuntamiento de Villanueva, pese a haberse autorizado el desplazamiento de agentes de la UCO a su sede con dicha finalidad y a la empresa informática encargada de su gestión».

Los investigadores sólo localizaron dos correos en sendas cuentas vinculadas a Gallardo. Uno, en la que tenía en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, donde era alcalde. En el mail se interesaba por los plazos para la convocatoria de la plaza que sería luego adjudicada al hermano del presidente del Gobierno. Otro, en su cuenta de la Diputación de Badajoz. En este caso, se trataba de la invitación a un acto sobre «alcaldes democráticos» que habían regido en su localidad, nada relacionado con el hermano de Sánchez.

En concreto, el 3 de mayo de 2017, unos días antes de que saliese publicada la convocatoria de la plaza de coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, Gallardo recibió un mail en el que la directora de Recursos Humanos de la Diputación, Juana Cintas, le trasladaba los plazos aproximados para la convocatoria del puesto. Estos tiempos discurrían en paralelo al proceso de primarias para la secretaría general del PSOE, a las que concurría Pedro Sánchez. Según esta previsión, el proceso podría estar finiquitado el 19 de junio. El calendario coincidió prácticamente con esa estimación.

En el mail reenviado a Gallardo se informaba además de que si no había excluidos no habría plazo de reclamaciones y, por tanto, el plazo total se podría acortar en unos cinco días. Se da la circunstancia de que uno de los candidatos que concurrió a la plaza no presentó el proyecto. Pese a ello, se le permitió seguir en el proceso. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz respondió al mail con un «estupendo».

La juez Beatriz Biedma ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura una exposición razonada en la que advierte del «fraude de ley» en el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, que se convirtió en diputado autonómico tras la dimisión y renuncia de cinco compañeros que le precedían en la lista.

En la exposición al TSJ, Biedma recopila todas las conclusiones de su instrucción, señalando que los investigados «conocían la injusticia» de sus actuaciones. Cabe recordar que, además de Gallardo, la juez ha procesado a David Sánchez; al ex asesor de La Moncloa, Luis Carrero y a otras nueve personas.

«Correos eliminados»

La instructora sostiene que los delitos investigados son «delitos de despacho», pues «van precedidos de conversaciones y actos preparatorios que es muy difícil que estén documentados».

«Por tal razón fue fundamental la intervención de los correos electrónicos, debiendo destacarse que lo allí extraído solamente sería la punta del iceberg de lo verdaderamente comentado y preparado, pues normalmente, esas conversaciones delicadas no se mantienen a través de medios que dejen rastro y siempre, por el propio conocimiento que se tiene de que lo que se está haciendo no es lícito, se suele actuar de espaldas a cualquier testigo que pueda denunciar los hechos».

En este punto, la juez Biedma sostiene que «los correos más relevantes», en los que los directores de los conservatorios, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, se refieren al «hermanísimo» tras convocarse la plaza, dando a entender así que el puesto estaría adjudicado previamente, «datan de un periodo en el que los correos de las cuentas oficiales de ambos habían sido eliminados».

Sobre esta eliminación de correos, Yolanda Sánchez «afirmó con rotundidad no ser ella la que llevó a cabo esa eliminación, por lo que fue un tercero». Evaristo Valentí, por su parte, «admitió la posibilidad de haberlos borrado él» pero la juez no descarta «que dicha eliminación estuviera relacionada con la incoación del procedimiento», bien realizada por él mismo o por un tercero, como en el caso de Yolanda.

La instrucción incorpora numerosos correos que han sido revelados por OKDIARIO, como el que desvelaba la existencia del propio Luis Carrero, quien, estando contratado en la Presidencia del Gobierno, asistía al hermano de Pedro Sánchez en sus proyectos de ópera.