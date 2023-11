La juez asegura que las cámaras de seguridad «desvirtúan la versión» de la denunciante de Pumpido hijo

La titular del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid, María Isabel Durántez, desacredita la versión de la mujer que ha denunciado al hijo del presidente del Tribunal Constitucional por un presunto delito de agresión sexual de tipo grupal, cometido junto a dos amigos. Cándido Conde-Pumpido Varela.

En el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez asegura que las «imágenes aportadas por el Cándido Conde-Pumpido, obtenidas por las cámaras de seguridad de su domicilio, desvirtúan la versión dada por la víctima» de la presunta agresión sexual. «En dichas imágenes se ven distintas dependencias de la casa a lo largo de toda la madrugada del pasado viernes. Y en las mismas no aparecen en ningún momento los denunciados, ni se visualiza tampoco ninguna situación similar a la descrita por la denunciante», añade.

«Por el contrario, se ve en dichas imágenes a la mujer situada en distintas dependencias de la casa (cocina, dormitorios y parte exterior) en compañía del Conde-Pumpido unas veces y sola en otras ocasiones. Especificamente puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dos dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo, bebiendo, etc, sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de los hechos por ella mantenido». Concluye que «en consecuencia, no se estima que concurran los requisitos exigidos para la adopción de una medida restrictiva». El auto no entra en el fondo del asunto sino que, en este momento, sólo ha resuelto sobre la medida cautelar de alejamiento solicitada por la Fiscalía.

Sin embargo, el examen médico realizado a la joven en el Hospital La Paz certificó que había sido violada. La mujer identificó a los tres hombres que la agredieron y la Policía procedió a su arresto. Fuentes judiciales consultadas por este periódico, recuerdan que la juez María Isabel Durántez fue nombrada en 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, directora general de la Marina Mercante. Un cargo que dependen del Ministerio de Transporte. Casualmente, en ese momento, Cándido Conde-Pumpido Tourón –padre del denunciado– era fiscal general del Estado de Zapatero.

Pumpido detenido

La detención fue practicada el pasado viernes, aunque no ha trascendido hasta este domingo. Agentes de la Policía Nacional arrestaron al hijo del presidente del Tribunal Constitucional a raíz de una denuncia presentada por una joven brasileña. La investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializada en casos de agresión sexual y violencia de género.

Según la denuncia que ha conducido a la detención del abogado Conde-Pumpido Varela, la agresión la cometió junto a dos amigos, uno de ellos español y otro venezolano. También ellos fueron detenidos. Los tres quedaron ingresados en los calabozos de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

La joven llamó al 091 nada más sufrir esta presunta agresión sexual en manada. Acudieron en su ayuda varios agentes policiales y se activó el protocolo de actuación ante agresiones sexuales. La joven fue trasladada al hospital, donde tomaron muestras. Todos los extremos, en cualquier caso, quedan pendientes del curso de las diligencias de investigación y del resultado de la instrucción judicial que está abierta.