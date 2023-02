José María Figaredo (Vox): «La tónica del PSOE es gastarse el dinero público en putas y cocaína»

El diputado asturiano de Vox y secretario general del grupo parlamentario del Congreso, José María Figaredo, ha declarado en LA ANTORCHA de OKDIARIO, al hilo del caso Tito Berni o caso Mediador, que «el PSOE es el partido más corrupto de Europa» y que «la tónica del PSOE es gastarse [el dinero público] en putas y cocaína».

«Es triste, pero no nos sorprende», señala. «El PSOE -añade- robó 800 millones de euros en Andalucía. Se gastó el dinero de los parados en putas y coca. No debería sorprendernos que se lo gasten en este caso igualmente en putas y coca. Es la tónica del PSOE». Figaredo recuerda y enumera otros casos de corrupción socialista y reitera que «la corrupción es la norma del PSOE»: «La honestidad y la honradez sería lo que, en su caso, debería llamarnos la atención».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronosticó este lunes que el caso Tito Berni hará caer al gobierno de Sánchez. José María Figaredo no lo tiene tan claro: «Es un gobierno desastroso. Este caso es uno más». Y lo lleva al terreno de la moción de censura que su grupo ha presentado en el Congreso cintra Sánchez: «Por eso, la duda es: ¿Hay algún partido que vaya a elegir a este gobierno corrupto antes que a Tamames?». Figaredo explica que «en esta moción de censura precisamente se trata de exponer cada una de estas vergüenzas del gobierno socialista y que, con cada una de ellas sobre la palestra, los grupos decidan: Tamames o Sánchez». Afirma con claridad, sin citar ni al PP ni a nadie: «Habrá quien elija Sánchez».

¿Por qué no Abascal?

Preguntamos al secretario general del Grupo Parlamentario Vox por qué no han presentado a Santiago Abascal a la moción de censura. «La idea -responde- es presentar a un candidato imparcial con el que Vox coincide en cuestiones nucleares, aunque no necesariamente en todo». Y añade que «si quisiéramos que fuese el programa de Vox se presentaría alguien de Vox». Figaredo dice que «Tamames es imparcial» y recuerda que «su único objetivo de gobierno será convocar elecciones, que es lo que necesita España». Para Figaredo. «Tamames es alguien a quien ni siquiera un socialista razonable podría negarse a votar frente a este gobierno corrupto».

Frente a los insultos y descalificaciones habituales y personales del propio Pedro Sánchez a Vox y al PP, preguntamos al diputado si no les sorprende que el gobierno trate con tanto respeto la moción de censura. Figaredo no lo ve así: «Yo lo que veo es que las principales terminales mediáticas del país tienen la moción muy silenciada. Están capitidisminuyéndola todo lo que pueden. Eso me hace sospechar que el PSOE no ve con interés ni buenos ojos esta moción».

Santiago Abascal recordó este lunes, al registrar la moción, que, de ganarla, se convocarían de inmediato elecciones generales, a ser posible junto a las autonómicas y municipales del 28-M. «¿Tienen alguna esperanza de que salga adelante la moción?», preguntamos. «Los españoles -señala Figaredo- tienen que entender que las únicas batallas perdidas son las que no se dan». Y deja claro que para Vox «es una obligación moral hacer todo lo que esté en su mano por desalojar a este gobierno de su poltrona» y que «la moción de censura es un instrumento más para ello».