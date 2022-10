José Amedo, que fue condenado a más de 100 años por varias acciones de los GAL como los atentados contra los bares Batxoki y Consolation en el sur de Francia o por el secuestro del ciudadano galo Segundo Marey, exige que se desclasifiquen, 39 años después, los documentos del Gobierno de Felipe González sobre la guerra sucia contra ETA. El saldo final, en menos de tres años de las acciones violentas de los grupos paramilitares contratados por el Ministerio del Interior socialista, fue de 27 muertos y decenas de heridos. Siete de ellos se debieron a errores y nada tenían que ver con la organización terrorista. Para Amedo, durante todo ese tiempo, la cúpula del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobernaba en el País Vasco, tuvo conocimiento de lo que sucedía y calló para obtener prebendas de Madrid.

PREGUNTA.- Me imagino que estará usted a favor para que se desclasifiquen documentos, audios, grabaciones, todo lo que haya en los cajones de la Seguridad del Estado, a fin de que la ciudadanía española conozca todo lo ocurrido con los GAL, después de tantos años.

RESPUESTA.- Yo estoy encantado con una desclasificación ya, para ver la responsabilidad de cada cual, porque nosotros hemos pagado por todos, por todos. Barrionuevo, Vera y Sancristóbal estuvieron sólo unos meses en la cárcel. Nosotros hemos estado años. Yo he estado en siete cárceles. Luego volví a entrar en prisión por el tema de Brouard. En fin, hemos pasado las de Caín. Nosotros hemos aguantado todo el peso de esas actividades sobre nuestros hombros mientras tapamos a los demás. Ahora, los etarras están viviendo tranquilamente, van por esos pueblos como héroes tomando potes todos los días con la ciudadanía de aquellos pueblos que los acogen como héroes.

P.- Por eso, me imagino que a usted le habrá dolido mucho la decisión del Gobierno vasco negándole su condición de víctima de ETA.

R.- Ni eso. No me la han negado, ni me han contestado. No se han molestado en contestar.

P.- ¿Mandó usted una solicitud y ni ha recibido contestación?

R.- Nada en absoluto. Como no soy etarra, no tengo ningún interés para ellos.

P.- ¿Tuvo conocimiento el PNV en algún momento de lo que se estaba cociendo en aquel momento cuando usted participaba en las operaciones en el sur de Francia y también cuando se estaban realizando los preparativos para el GAL contratando a mercenarios?

R.- Sí, por supuesto, eso fue así. Yo tuve un accidente de coche volviendo de Bayona, entonces venía a tener varios contactos con informadores míos que tenía allí: policías franceses y de otra gente de la OAS y de la Legión Extranjera. Tuve un accidente y vino la Ertzaintza y nos llevaron al hospital (a Amedo y a un compañero de la Policía). Tuvimos un accidente muy aparatoso y con varias lesiones. Yo llevaba un maletín y, posteriormente, me enteré de que cayó en sus manos. En ese maletín llevaba los nombres de distintos colaboradores, de policías como gente de la OAS y de la Legión Extranjera francesa. Y sinceramente, todavía no podían saberlo porque no se habían activado las actividades de los movimientos de los GAL. Pero con el tiempo, algunos de los que figuraban en ese listado que yo llevaba en el maletín, fueron detenidos por participar en actividades de los GAL. El PNV se dio cuenta de que eso fue así y negoció con el Gobierno central. Entonces, sobre todo a la hora de gestionar el cupo vasco, creo que se llevaron 200.000 millones del Gobierno español a cuenta de no sacar los papeles de los GAL. Eso fue así.

P.- Esos papeles, me imagino que también estarán ahí para poder ser desclasificados en cualquier momento…

R.- Digo yo que los podrían haber desclasificado porque ellos, el PNV, es el primero que reclama la desclasificación de los documentos del GAL y del 23-F. Pues se podría empezar por él, por ejemplo.

P.- Usted también informó, cuando estaba en la cárcel o cuando estaba soportando el proceso judicial, a los ministros del Interior de Felipe González de todo lo que había ocurrido en la época anterior. ¿Cuáles fueron sus respuestas?

R.- Yo le mandé una carta el día 2 febrero del 94 al entonces ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, que llegó al Gobierno después de los GAL. Se la mandé poco antes de salir de prisión para presionar al Gobierno de González, porque habíamos pactado estar dos años en prisión y luego indultados y con la vida ordenada. Pasaron dos años y no tenía respuesta.

P.- ¿Y qué le decía?

R.- Le contaba a Belloch todo el proceso de los GAL, la gente que había participado con la X de los GAL y deseaba ver cómo reaccionaba Belloch, si como ministro o como un juez que estaba en excedencia y pertenecía a Jueces para la Democracia. Se fue a ver a Felipe González y le dijo lo que había. Felipe le dijo que arreglase el tema cuanto antes. Ese mismo día le dio a mi abogado una copia del tercer grado que me concedieron poco tiempo después. Y siguieron escudándose muchos años en nosotros, sobre todo en mí. Nunca me han llamado para preguntarme cómo me va la vida.

P.- Por todo ello se verá más afectado por las decisiones de Sánchez.

R.- Al final, por un montón de votos y por su poltrona en La Moncloa pacta con Bildu. Ahora le están exigiendo la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y de Navarra a cuenta de negociar los presupuestos. Este individuo que desgobierna España ha llevado a nuestro país a un proceso de desintegración del Estado, indultando a los golpistas catalanes y financiándolos y negociando un nuevo referéndum de independencia en el País Vasco. Quieren hacer un pacto con el Podemos vasco y con Bildu para apartar del poder a Urkullu y poner a Otegi como Lehendakari para que funde la República Popular de Euskal Herria con la anexión de Navarra. Así están las cosas. Eso es un gravísimo atentado contra la Constitución española en el tema territorial, tanto con los catalanes como con los vascos. Es un grave atentado a la integridad territorial de España que recoge la Constitución Española. Cuando sea desalojado del poder, del Gobierno, los españoles deberían sentar en el banquillo a Sánchez por todo lo que ha hecho con ETA y todo lo que ha hecho con los catalanes y lo que está haciendo con el territorio, con España.