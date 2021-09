Jorge Verstrynge, ex dirigente de Alianza Popular (AP), se ha deshecho en halagos hacia Pablo Iglesias después del nombramiento de su hija, Lilith Verstrynge, como secretaria de organización de Podemos, es decir, como la número tres de la formación morada. «Hizo un acto de generosidad al dimitir. Conozco a muchos políticos que se hubieran agarrado a la silla como la señora Inés Arrimadas, por ejemplo. Él no. A él no le hacía mucha gracia la política. Me lo dijo muchas veces. No le hice mucho caso cuando decía que estaba deseando irse», ha afirmado.

«El poder agarra mucho. Puede a tu esposa, a tu amante, a tus hijos, a tu madre… Puede a todo. La atracción del poder. Pero él se fue cuando se dio cuenta de que era una rémora para el partido. Llegó a la conclusión de que el Estado profundo le tenía mordido por la pierna y no le soltaba», ha comentado el que también fuera profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

«Ha desaparecido de la política institucional pero él va a seguir porque la lucha sigue, desde otro sitio. Es como si tras haber sido bombardeado despiadadamente en tierra, él de pronto dice ‘ahora el que voy a bombardear soy yo’ y se va para arriba», ejemplifica Jorge Verstrynge.

El alto cargo del partido fundado por Manuel Fraga ha señalado expresamente que no quiere hablar de su hija pero subraya: «Podemos tiene recorrido sin Pablo Iglesias». Ha confesado como su hija, de vez en cuando, le llama para pedirle consejo. Unas recomendaciones que el padre, según dice, declina ofrecer: «En el fondo tiene formación suficiente para no preguntarme. Pero a veces preguntar a su padre, o a su madre, le da seguridad. Pero es absurdo. Sabe alemán, portugués, algo de árabe, francés, inglés y español… y ha leído de todo. Me roba libros cada vez que viene a casa», ha comentado orgulloso.

«Tocar las narices»

«Podemos no es un proyecto marchito. El cambio de liderazgo evidentemente altera la percepción que se tiene de Podemos, pero hay un equipo de mujeres muy poderosas, te diría que incluso más poderosas que lo que fue Iglesias. Por la sencilla razón de que [a estas mujeres] no hay que tocarles las narices demasiado. Pablo era más buena persona. A él sí le podías tocar las narices, aunque tampoco pasándote». «Podemos no pensó que iba a ser todo lo que ha sido», ha agregado.

Yolanda Díaz y Lilith Verstrynge. (Foto: Marta Fernández – EP)

En el programa Hora 25, Jorge Verstrynge ha resaltado la figura de Pablo Iglesias. Ha indicado que «amigos que venían de los servicios de Inteligencia» le dijeron que «iban a matar a Pablo Iglesias». Sin embargo, según el ex dirigente de AP Pablo Iglesias era «demasiado gordo» como figura política para que desapareciera del panorama de un día para otro.

«Han intentado todo para llevárselo por delante, no lo han matado físicamente porque hubiera sido demasiado gordo, pero políticamente sí. Me lo contaban amigos que venían de los servicios de Inteligencia: ‘Dile a Pablo que lo van a matar’», ha relatado Verstrynge.

Críticas a Yolanda Díaz

Por otra parte, a preguntas sobre Yolanda Díaz ha dicho que «no creo que pertenezca a la izquierda caviar pero me da que tiene cierta atracción por la izquierda divina». Sobre su proyecto de superar las siglas de Podemos, Verstrynge critica: «Parece Manuela Carmena, la izquierda caviar».

En el mismo sentido, sobre el futuro del Partido Comunista de España (PCE) y de Unidas Podemos esgrime: «Hay una cosa peor a que haya comunistas y es que no haya comunistas. Hay una cosa peor a que exista Podemos, que no exista».