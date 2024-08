Jorge Buxadé: «Zapatero, Sánchez y el PSOE deben a Maduro las 40 maletas de Delcy»

El eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, cree que «Zapatero, Sánchez y el PSOE deben a Maduro las 40 maletas de Delcy». En una entrevista con OKDIARIO, Buxadé no descarta que el régimen de Maduro haya financiado al PSOE: «En las maletas de Delcy pudo venir cualquier cosa, desde dinero a lingotes de oro». La dictadura chavista ha vaciado la petrolera PDVSA y las reservas de oro del país. «Cuando caiga el régimen -señala Buxadé- podremos ver sus archivos y saber qué le debe también Podemos». Jorge Buxadé denuncia la «connivencia» de la Comisión Europea con la dictadura comunista venezolana: «Von der Leyen y Borrell invitaron a Delcy a Bruselas, aunque tiene prohibido entrar en la UE».

Jorge Buxadé califica así la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París: «Un escándalo. Una abominación. Una vergüenza. Una basura. Es la Francia de Macron. Francia está en un proceso de autodestrucción». Y lamenta la imagen de «derrota» que ofrece Europa, que abre las puertas a su creciente islamización: «Hay una civilización que viene con afán de conquista y con convicciones muy fuertes».

Buxadé tiene caro que la inmigración ilegal y la delincuencia son el principal problema de la sociedad europea y también de la española. De su crítica al PP sobre menas e inmigración ilegal, no se libra Isabel Díaz Ayuso: «Ayuso es floja. Es exactamente el Partido Popular. Tiene una diferencia: que, de vez en cuando, se va a una radio o a una televisión, hace una declaración que parece correcta y salva la conciencia del PP. Pero Ayuso es el PP».

Pregunta.- Sánchez calla sobre el fraude electoral y la represión en Venezuela. Zapatero, en Caracas, se ha negado a reclamar las actas. ¿Qué deben Zapatero, Sánchez y el PSOE a Maduro y a la dictadura venezolana?

Respuesta.- Pues le deben las 40 maletas de Delcy y que forman parte del Grupo de Puebla, de la misma internacional en favor del narcoterrorismo y las narcodictaduras, para combatir la civilización occidental. Sánchez está con Putin, con Xi Jinping, con Irán, con Hamas y con todas las organizaciones terroristas islámicas. Es donde nos ha colocado Sánchez. Todos sus socios apoyan a Maduro. ¿Qué le debe? Lo veremos. Las denuncias de las conexiones de Podemos con Venezuela han quedado sin pruebas porque es evidente que conseguir pruebas de un régimen autocrático y tiránico es imposible. No las va a dar. Y este es otro motivo para derrocar a Maduro. Hay un interés fundamental que es defender la libertad y la soberanía del pueblo venezolano, que está pasando hambre, privado de todas las libertades, que los están matando en la calle, con detenciones arbitrarias, con secuestros, con torturas… Luego tenemos otro interés, que es, una vez caiga el régimen de Maduro, ver qué hay en sus archivos.

P.- ¿En las maletas de Delcy pudo venir dinero para financiar al PSOE?

R.- Pudo venir cualquier cosa.

P.- ¿Pero ustedes no descartan que pudiera venir dinero para financiar al PSOE?

R.- Yo creo que en 40 maletas puede venir dinero, pueden venir lingotes de oro… Puede venir cualquier cosa. 40 maletas que se descargaron en territorio nacional sin ningún control.

P.- La Unión Europea dijo que es prematuro hablar de fraude ¿Qué le parece la reacción?

R.- Lo que fue prematuro fue elegir a Von der Leyen, a la que votaron PP y PSOE. Es que Von der Leyen invitó a Delcy Rodríguez a Bruselas, a la Cumbre con Hispanoamérica [Cumbre UE-América Latina] que organizó Borrell en la presidencia de turno de España hace un año. Nosotros denunciamos en el Parlamento Europeo que Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en territorio europeo. Pero le levantaron la prohibición para ir a la reunión de presidentes de Gobierno y jefes de Estado. Eso es connivencia. Von der Leyen es la peor presidente de la Comisión Europea para España. Ella es la jefa de todos. La jefa de Feijóo y la jefa de Sánchez. Es la amiguita de Sánchez. Acaban de sacar un informe sobre el Estado de Derecho en España diciendo que las cosas fueron mejor en 2023 cuando se aprobó la Ley de Amnistía, han asaltado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado. Y dice Von der Leyen que va mejor.

Europa e inmigración

P.- Arranca la nueva legislatura europea y PP, PSOE, liberales y el grupo La Izquierda (donde está Podemos y Bildu) se han repartido todos los cargos dejándoles fuera.

R.- Ahí están todos los herederos de las organizaciones terroristas históricamente en Europa. Ahora, todos blanqueados en partidos políticos y pactando con esa Coalición Popular Socialista, que es un nuevo partido: el Partido Popular Socialista Europeo. Prefirieron votar a un francés de extrema izquierda pro Hamas como vicepresidente del Parlamento Europeo y no al candidato de Patriotas, que es el tercer grupo de la cámara donde está Vox. Ese llamado ‘cordón sanitario’ es un cerco antidemocrático y no nos van a dar ni una sola lección de democracia. Tampoco Von der Leyen, Sánchez o Feijóo.

P.- La inmigración ilegal y la delincuencia dominan ya la agenda europea. En España cada vez más. ¿Para los menas e ilegales, expulsión?

R.- Sin duda. Todos.

P.- ¿Ayuso es floja en Madrid también con este tema de los menas?

R.- Por supuesto. Ayuso es exactamente el Partido Popular. Tiene una diferencia: que, de vez en cuando, se va a una radio o a una televisión, hace una declaración que parece correcta y ya salva la conciencia del PP. Pero Ayuso es el PP ¿Cómo podemos aceptar el concepto en sí mismo de que deben vivir entre nosotros aquellos que han entrado ilegalmente en territorio nacional? Todo el que entra ilegalmente se va a su casa. Todos. Y de los que están aquí ya, también todos los que no merecen vivir en España. Los datos no se pueden negar. Y lo que vive la gente en sus calles, en sus barrios… Es el principal problema de la sociedad europea. Y la situación no está en Madrid mejor que en ningún otro lugar de España, ni mucho menos.

Los JJOO de París

P.- ¿Qué le pareció la apertura de los Juegos Olímpicos y las polémicas que está habiendo?

R.- Un escándalo. Una abominación. Una vergüenza. Una basura. Es la Francia de Macron. Francia está en un proceso de autodestrucción de su identidad nacional y europea muy acelerado. Ya no sólo fue la parodia de la Última Cena, el ataque a los sentimientos y a las convicciones de millones de europeos, cristianos y católicos de todo el mundo, sino la estética. Es una estética decadente, de una sociedad que no tiene nada que ofrecer. Y eso es la Francia de Macron y Europa occidental. ¿Cuál es el mensaje que ofrece Europa al mundo? Ofrece una derrota total y, por supuesto, las puertas abiertas de la invasión islámica. Es lo que sucede en Francia y denuncia Marine Le Pen. Cuando renuncias a tus raíces y convicciones dejas la puerta abierta a que ese espacio lo ocupe alguien. Y hay una civilización que viene con afán de conquista y con convicciones muy fuertes.