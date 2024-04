Jorge Buxadé: «Sánchez se ha puesto a las órdenes del rey de Marruecos y del narcotráfico»

Jorge Buxadé (Barcelona, 1975), eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en Bruselas, señala en su entrevista con OKDIARIO la desigual relación del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos y con Mohamed VI, así como las deficiencias de la gestión de Rabat en la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Buxadé señala que Marruecos «tiene cogido a Sánchez por sus partes nobles».

PREGUNTA: Usted pidió a la UE que cortara con Marruecos hasta que colaborasen contra el narcotráfico y la inmigración. Lo hizo en una carta que provocó un terremoto en Rabat.

RESPUESTA: A mí me da absolutamente igual. Lo voy a seguir repitiendo. La semana pasada volvimos a tener una alerta por seguridad alimentaria en el melón procedente de Marruecos. Entran miles de marroquíes al año en España de forma ilegal. Tienen que ser expulsados de forma inmediata, y si Marruecos no los acoge inmediatamente, nosotros tenemos que denunciar esa relación. Denunciar los acuerdos comerciales y los de inmigración. Marruecos es un vecino nuestro. Y como dijo una vez Santiago Abascal en una frase que hay que volver a repetir: «Muros altos hacen buenos vecinos». Nos tenemos que llevar bien con Marruecos, pero llevarse bien con Marruecos no significa ceder a todo lo que hace Rabat.

P.-Marruecos ¿es un bien vecino?

R.-Marruecos tiene pretensiones sobre las aguas jurisdiccionales españolas sobre Canarias, Ceuta, Melilla y nuestros islotes en el Mediterráneo. Le estamos pagando los planes de regadío. Hay miles de millones de euros que se van a Marruecos y, por lo tanto, le debemos exigir que se porte como un buen vecino. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Con lo cual, la prensa marroquí que vaya haciendo más articulitos, que les voy a dar mucho juego en lo que queda de campaña y en lo que queda de legislatura, porque Vox saldrá más reforzado en el Parlamento Europeo tras las elecciones, y eso será el camino para llevarse bien con Marruecos.

P.- El Gobierno de Sánchez le compra a Marruecos los visores nocturnos que necesita la Guardia Civil en el Estrecho…

R.- Todos imaginamos los motivos de por qué Marruecos tiene cogido a Sánchez por sus nobles partes. Toda la política exterior de España [en referencia a la cesión del Sáhara] cambió de golpe de un día para otro con consecuencias muy graves, porque ha afectado incluso al suministro energético en nuestras relaciones con Argelia. Y muy especialmente, está perjudicando a todo el campo español. Los agricultores y los ganaderos son los principales sufridores de las políticas de Sánchez y de esas relaciones que tiene con Marruecos. Y también, por supuesto, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es Sánchez el que ha decidido ponerse a las órdenes del Rey de Marruecos, porque ahora mismo no sabemos quién gobierna España, si lo hace formalmente Sánchez o es simplemente es un fiduciario del narcotráfico de América. Ahora mismo, España es la principal vía de entrada de la droga procedente de Marruecos, pero mucha de esa droga viene de América, de esos cárteles donde Zapatero se mueve también allí en Cuba, en Colombia, en Venezuela.

P.- Los estados también utilizan esa inmigración ilegal como arma de guerra.

R.- En el documento que votaremos este miércoles en Bruselas se menciona: la utilización de la inmigración como un arma de guerra, la guerra híbrida. Como hizo Bielorrusia con Polonia o como hizo Marruecos aquel día fatídico lanzando 10.000 chavales a las fronteras de Ceuta. Eso es un ataque, una instrumentalización de la inmigración. Y hemos conseguido también desde Vox que en el reglamento de crisis se haga mención a esa instrumentalización de inmigrantes, y eso permita acelerar los procesos de expulsión sobre Marruecos.