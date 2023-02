La jefa de Sánchez para la juventud provoca la expulsión de España del club europeo del carnet joven

La gestión de María Teresa Pérez (Podemos) al frente del Instituto de la Juventud (Injuve) ha provocado que España esté en el punto de mira de la institución europea que gestiona el carnet joven. La Junta directiva de la EYCA (la European Youth Card Association) ha dado el primer paso para expulsar a España del club del que se benefician miles de jóvenes españoles por la dejadez de la alto cargo adscrita al Ministerio de Derechos Sociales. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el impago de las cuotas está acarreando que se ponga en marcha la maquinaria para que España quede fuera del programa.

Si María Teresa Pérez, que trabaja más como coportavoz de Podemos que como responsable nacional de políticas de juventud, no consigue el milagro, los jóvenes españoles que viajen por Europa dejarán de beneficiarse de las ventajas. Esta alto cargo del partido morado cobra más de 86.000 euros públicos al año. La rocambolesca excusa que ponen desde el Injuve es compararnos con Rusia. Allí, a pesar de la guerra y otros problemas graves, no se ha llegado a suspender el programa. Sin embargo, nada asegura que los administradores europeos de este plan sean más estrictos con España que hace gala de su dejadez.

El Carnet Joven Europeo se fundó hace más de 30 años. España forma parte desde el inicio. Desde entonces se considera un mecanismo clave de las políticas de juventud. Un instrumento de gran utilidad, profundamente arraigado en la sociedad, para varias generaciones. Ofrece ventajas en diversos sectores. España por número de titulares y ventajas está a la cabeza en Europa. Gracias a la EYCA todos los jóvenes europeos con el carnet se pueden beneficiar de esas ofertas en España.

En España hay una gestión doble. Por un lado, el Gobierno central y, por otro, las comunidades autónomas que tienen las competencias de Juventud. De los 38 países europeos participantes, el Injuve es el único miembro que no gestiona directamente el carnet. Su papel es sólo de representación y coordinación.

Precisamente en los últimos años se ha abierto un debate sobre la idoneidad del modelo español. Además, el papel del Injuve es de pasotismo total. María Teresa Pérez y su equipo no han hecho los pagos correspondientes a esta entidad internacional a tiempo de manera repetida en los últimos años. Esto ha tenido consecuencias indeseables para las comunidades autónomas en sus territorios. Por no estar al corriente de pago, España no ha podido participar con su voto en la asamblea anual de EYCA en los últimos dos años y algunas comunidades se han quedado fuera de programas organizados por la EYCA positivos para los jóvenes.

Además, todo apunta a que en 2023 el Injuve no logrará pagar la contribución a tiempo. España no podrá ejercer su derecho a voto. Esto es especialmente grave, ya que hay elecciones al consejo directivo de EYCA.

Algunas comunidades españolas han mostrado interés en poder pertenecer directamente a EYCA ante la dejadez de María Teresa Pérez. Regiones de Italia, Austria o Bélgica ya son miembros directos. En Italia, por ejemplo, son miembros la entidad nacional y algunas regiones. En otras organizaciones internacionales del ámbito de la juventud similares, las comunidades son miembros de pleno derecho. Injuve sostiene, sin embargo, que sólo ellos pueden tener la representación del carnet joven en Europa. Ni hace esfuerzos por participar directamente ni permite descentralizar en las comunidades este papel.

Descontento

Al descontento manifestado por estas cuestiones, se suma una decepcionante labor durante el turno de España al frente del Grupo 1 de EYCA (España, Francia, Andorra y Portugal) durante su mandato (2020-2023). El Injuve impuso a un empleado propio para este cargo. Por ello, desde 2020 se han sucedido hasta 3 personas. La última renuncia se produjo en noviembre de 2022 y el turno de España, aunque terminaba en junio de 2023, pasó a Portugal. Nuestro país perdió casi 9 meses de representación. Esta situación de clara inestabilidad y la cuestionable dedicación estos meses no ha favorecido la imagen de España.

La dirección del EYCA para regularizar la situación de España firmó en 2018 un memorándum de entendimiento con el Injuve sin las comunidades. Pretendían establecer unas nuevas bases de funcionamiento que potenciara el papel de las regiones españolas. Pero la implementación ha sido muy pobre a ojos del EYCA. Por ello, la última junta directiva de EYCA, en octubre de 2022, decidió por unanimidad elaborar un nuevo memorándum. Si no se consigue, el EYCA culminará el proceso de exclusión de España.

Pagos

En paralelo, el Injuve solicitó a finales de 2022 una exención para pagar la cuota anual hasta septiembre por dificultades administrativas. Otra propuesta de retrasar los pagos que hizo Pérez fue rechazada porque sentaba un precedente para la treintena de organizaciones que componen esta asociación europea y que pagan en su mayoría según lo comprometido.

Se han celebrado varias reuniones y conversaciones, las últimas esta semana. Todos, esfuerzos infructuosos. El acuerdo sigue sin visos de alcanzarse. El Injuve no está dispuesto a permitir la incorporación de las comunidades. Alegan tratados internacionales y consultas jurídicas internas.

Si no hay avances significativos, todo apunta a que el próximo 18 de junio, fecha de la Asamblea General de EYCA, el Injuve será expulsado. Esto genera incertidumbres en las comunidades autónomas, especialmente para aquellas que no desean pertenecer a EYCA como miembros y no tienen presupuesto para sufragar la cuota. El tiempo dirá si a la postre se ve perjudicada la juventud española.