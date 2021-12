La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido los colegios de la región para escolarizar a las víctimas de la dictadura lingüística en Cataluña, como es el caso del niño de cinco años de Canet de Mar que está siendo acosado por el separatismo por pedir su familia más clases en español. «En caso de que estos niños se queden descolgados a mitad de curso, por motivos de acoso, que sepan que tienen a la Comunidad de Madrid a su entera disposición para ser inmediatamente escolarizados aquí», ha afirmado.

«Yo desde luego lo que quiero decir es que cualquier niño, cualquier escolar que en España sea acosado porque quiere seguir estudiando en español, que es su derecho constitucional, sea en Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra, País Vasco o en cualquier otro rincón de España, que sepa que así quieren pueden ser inmediatamente acogidos en colegios de la Comunidad», ha afirmado Ayuso este lunes ante los medios tras presentar el dispositivo del Plan de Inclemencias Invernales en Rascafría. En este acto han estado presentes varios trabajadores de emergencias de la comunidad.

En este sentido, la presidenta madrileña ha reconocido que «esto no es la solución» porque el separatismo lo que busca es «expulsar a los españoles de su propia tierra». «Lo lamentaría porque esto no es la solución, sino un parque. Esto es darle la razón y, sobre todo, darles alas a los independentistas, que es lo que prefieren, que se vayan de Cataluña y que se vayan de todas estas comunidades autónomas los españoles que no quieren que les secuestren su país por la puerta de atrás», ha apostillado.

«Hay que ser valientes»

Isabel Día Ayuso ha defendido de esta forma al niño de cinco años de Canet de Mar que está siendo acosado después de que la justicia exigiera a su centro que se dieran al menos el 25% de las clases en español. Desde entonces el separatismo le acosa a él y a su familia, incluyendo varios otros padres del centro escolar.

Los padres acosados han difundido una carta en el que se han defendido y para pedir que se cumpla la sentencia judicial en su centro escolar de Canet de Mar. «Hay que dejar de tragar y tragar y ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos», han sostenido en una misiva difundida por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña.