Ayuso: «El domingo me acordé de la izquierda, dije ¡ale! a buscaros la vida y a trabajar como los demás»

PREGUNTA.- ¿A quién le dedica su victoria incontestable?

RESPUESTA.- A todos los españoles, que han recuperado las ganas y la alegría y son conscientes de que su gran país está vivo. Tenemos una gran Nación que está deseando ir otra vez a las urnas para cambiar las cosas con un gran triunfo que asiente el de este domingo.

P.- Desde lo más íntimo de su corazón, ¿de quién se acordó este domingo? Día en que pulverizó todas las encuestas y, sobre todo, pulverizó a esa izquierda que no la puede ni ver, lo cual creo que es buena señal.

R.- Pues de ellos mismos. Dije «¡ale!, ahora a buscaros un poco la vida y a trabajar como los demás». Hay que saber dejar de vivir de lo público, sobre todo cuando no se es querido. Es una reflexión que me hago muy a menudo. Cuando hablamos de las listas de Bildu con etarras y nos dicen «ya, pero es que han cumplido condenas», yo pienso «algunos ni eso» pero, además, ¿no se pueden dedicar a otra cosa? Montar una empresa, por ejemplo. Pues con ellos pasa un poco igual. Tendrán que empezar a ver cómo su vida pasó de pegar a policías y ser antisistema a ostentar escaños y gobiernos y volver ahora a ese origen, para permitir que la política vuelva a caminar de otra manera.

P.- El problema es que muchos de ellos son okupas y a lo mejor vuelven a okupar casas en Madrid.

R.- Por supuesto, tendrán que buscar la manera de no trabajar y de ganarse por sí mismos la vida pero, al menos, dejarán la política bastante mejor porque su aportación, desde que Podemos llegó, ha sido nefasta para la política española, para la convivencia, para el entendimiento. Pintaron de caras de alegría y supuesta pluralidad su llegada a las instituciones pero era una absoluta farsa y lo que llevaban dentro era un odio soterrado y un populismo que ha hecho polvo este país.

P.- ¿Se ha acordado de su padre, que fue la primera víctima de campañas contra su persona por el hecho de querer ser usted presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿O de su hermano Tomás, un ser anónimo declarado inocente por la Justicia y que ha sufrido una campaña batasuna con su cara en cartelones por Madrid? La única con la que no han hecho campañas etarras es con su madre.

R.- Ha habido para todos, pero me acuerdo de todos en conjunto porque son personas que no viven de la política y cuyas vidas se han visto directamente marcadas porque yo tengo una vocación de servicio público. Y, además, en unas circunstancias que no se han dado con ningún otro político. Nadie conoce ni la cara ni el nombre de ningún padre, madre, hijo, hermano de los políticos. Incluso de aquellos que están relacionados con delitos y cuestiones graves.

P.- Ni los valencianos ni los españoles conocen la cara del hermano de Ximo Puig, Francis, que está imputado.

R.- Y, probablemente, si preguntáis por la calle, la inmensa mayoría ni sabe cómo se llama. Y eso es lo normal. Pero estamos viendo una izquierda que está a la desesperada y a la que todo le vale. Con esas técnicas batasunas han impuesto la ley del silencio en otras regiones y como ven que esa ley matonista les ha funcionado, lo han intentado hacer aquí. Pero Madrid está por encima de esto. En Madrid puedes votar a izquierda o a derecha pero la gente quiere vivir tranquila y en pluralidad. A Madrid se viene a ser vasco, catalán, empresario, a ser creyente o a no serlo, se viene a estar con una persona del mismo sexo… Se viene a ser y a estar como uno quiere. Y lo normal es que cada uno sea diferente. ¿Vivimos en Madrid con ese odio que pretende Podemos y la ultraizquierda? En absoluto.

P.- Su hermano, Tomás Díaz Ayuso, ha sufrido además escraches por parte de la supuesta televisión de Roures, que tiene sociedades en paraísos fiscales, y de Pablo Iglesias, ¿se va a querellar contra ellos, contra Roberto Sotomayor o Alejandra Jacinto?

R.- Bueno, a ver, a cualquier cosa le llamamos televisión.

P.- He dicho supuesta televisión (risas)

R.- Vale, pues eso. Canales de estos… Ya veremos. Ahora estamos centrados en esta campaña y tengo por delante una labor fundamental con Madrid, que es elegir una dirección de grupo, un nuevo Gobierno, la estructura autonómica, propuestas sobre listas… Mi responsabilidad es estar ahí, sobre todo en la gestión al frente de la Comunidad de Madrid.