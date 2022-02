La presencia de Isabel Díaz Ayuso en el cierre de campaña del Partido Popular en Castilla y León no está aún confirmada. El partido había previsto un gran acto en el que el candidato, Alfonso Fernández Mañueco, estaría arropado, además de por el presidente del PP, Pablo Casado, por todos los barones regionales. Sin embargo, a tres días de que finalice la campaña, Ayuso no tiene aún cerrada su asistencia. Desde el Gobierno regional afirman que «el equipo de campaña ha priorizado» su presencia en actos «con intervenciones» -como el de este martes, en Valladolid, donde se ha dado un baño de masas- a otros, como el del viernes, «donde no tiene ningún papel». Desde el equipo de Mañueco afirman que todo dependerá finalmente de su agenda.

Ayuso se ha convertido en todo un revulsivo en Castilla y León en un momento en que el PP ha visto seriamente mermadas sus expectativas electorales. De hecho, el propio Mañueco recurrió de urgencia a la presidenta regional tras constatar la caída en las encuestas. Inicialmente, el planning sólo le había reservado un acto -en Burgos-, en línea con el resto de presidentes autonómicos, al que más tarde se añadió un paseo informal por Segovia. Como adelantó OKDIARIO, el candidato solicitó aumentar todavía más su presencia y, finalmente, Ayuso se ha desplazado también este martes a Ávila y Valladolid.

En todos estos actos, Ayuso ha podido confirmar que su popularidad trasciende las fronteras de la Comunidad de Madrid. Entre aplausos y vítores, decenas de curiosos se han acercado a conocerla de cerca. Un baño de masas que refleja el tirón electoral de la presidenta madrileña.

Temor por las encuestas

Todo el PP se ha volcado en estos comicios. Tanto Pablo Casado como Pedro Sánchez han presentado estas elecciones como un ensayo de las generales. El líder popular se volcó desde un principio en la campaña, con cuatro mítines y distintos actos sectoriales -que le han llevado a recorrer granjas, ganaderías y empresas- en el planteamiento de impulsar su proyecto a La Moncloa.

Sin embargo, los resultados de las últimas encuestas -que sitúan a Mañueco sin la mayoría holgada que Génova vaticinaba en un principio- han provocado la preocupación en el partido. En la dirección nacional las expectativas iniciales -al borde de la mayoría absoluta- y ahora se confían en sumar más que la izquierda. La clave, coinciden, está en la movilización para poder llegar a los 35 escaños, el resultado que, argumentan, permitiría un gobierno en solitario.

La lectura es que varios factores han podido influir en esa caída. Entre ellos, el mismo triunfalismo, que ha podido relajar al votante al darse por seguro el triunfo de Mañueco, o que la campaña se haya enfocado en exceso a la política nacional. Cuadros intermedios cuestionan también la importancia otorgada desde el principio a unas elecciones autonómicas y la oportunidad de ligar a ellas todo el proyecto y liderazgo de Casado.

El último sondeo de Data10 para OKDIARIO sitúa al PP en los 33 escaños, lejos de los 41 de la mayoría absoluta, lo que le obligará a pactar con Vox-11 diputados- para seguir gobernando Castilla y León. Es un escenario que desde Génova quieren evitar y, de hecho, el propio líder popular ha tenido mensajes críticos hacia los de Abascal, cuyas expectativas siguen en auge.

Ayuso, este martes, se ha desmarcado de esta posición y ha llamado al entendimiento.»Aunque no lo necesitara, siempre pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con quienes le secuestraron», ha aseverado la presidenta madrileña, que ha apostado, no obstante, por una mayoría fuerte de Mañueco para gobernar en solitario.