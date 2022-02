Cuando apenas han transcurrido cinco días de campaña, Alfonso Fernández Mañueco quiere darle un impulso. El presidente de Castilla y León ha reclamado aumentar la presencia de Isabel Díaz Ayuso, actualmente uno de los grandes reclamos electorales del PP. Como informó OKDIARIO, Génova había previsto un único mitin de la presidenta madrileña, el próximo 4 de febrero, en Burgos. Una presencia escasa, en línea con la de los otros barones, que sólo estarán un día acompañando al candidato, e inferior incluso a la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a otros miembros de la dirección nacional. Ahora, Ayuso sumará a este acto otros dos, el día 8, en Ávila y Valladolid. Un cambio de última hora que responde al temor a la desmovilización que, desde hace unos días, se ha instalado en el partido.

Salvo sorpresa mayúscula, Mañueco ganará las elecciones en Castilla y León. Nadie lo discute. Pero los sondeos de los últimos días han encendido las alarmas, tanto en Génova como en el partido regional. Las altas expectativas de precampaña, cuando se rozaba la mayoría absoluta, se han visto rebajadas ahora, a tenor de las encuestas, a un «sumar más que la izquierda». El objetivo sigue siendo gobernar en solitario, pero el nerviosismo ha empezado a instalarse en las filas del PP por la posible dependencia de Vox. Una inquietud que no ocultan ya diputados y senadores, aunque en Génova insistan en que los sondeos internos dan margen.

Con nueve días de campaña por delante, Mañueco confía en que la presencia de Ayuso sirva como revulsivo. Desde el principio, la organización regional entendió que la presencia de la presidenta madrileña debía ser importante. «Me dicen que me estoy ayusizando y eso es un halago», llegó a decir el presidente castellanoleonés en un desayuno informativo en Madrid a principios de año, en el que ejerció de presentador. La ensalzó como «modelo de éxito del Partido Popular» y no escatimó en piropos. Su campaña, confrontando directamente con Pedro Sánchez, se mimetiza de hecho con la que condujo al arrollador triunfo del 4-M. Por eso, no pasó por alto que la agenda sólo reservase un acto para Ayuso, cuyo tirón popular trasciende claramente a su comunidad, y en un momento, además, de tregua pública por el congreso del PP de Madrid.

Inevitablemente, estas elecciones son de alto riesgo para los populares. Pablo Casado mide en Castilla y León su liderazgo y su proyecto como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Tras Madrid -cuyo triunfo capitalizó Ayuso-, es la siguiente parada de un «cambio de tendencia» que aspiran luego a consolidar en Andalucía.

Con este planteamiento, la dirección ha puesto toda la carne en el asador, con una evidente implicación nacional y un despliegue inédito de cargos por todas las provincias. El propio Casado ha previsto hasta cuatro mítines -apertura, cierre y dos domingos- pero también ha cuajado su agenda de actos sectoriales y muy pegados al territorio -fábricas, ganaderías, granjas- para presentar su alternativa a las políticas nacionales del socialcomunismo.

Mañueco, por su parte, pone a prueba su fuerza como candidato y el empuje de Vox. El modelo a seguir, insisten distintos cuadros del PP, es el de la propia Ayuso, que logró formar gobierno sin dar entrada a los de Abascal. Pero el resultado que finalmente obtenga el presidente de la Junta, y el que saque Vox, determinará la posible entrada de consejeros de esta formación. Sin pensar ya en la meta de la mayoría absoluta, se teme la desmovilización del electorado y caer en manos de una negociación incierta con los de Abascal.

Por ello, el mensaje está claro: unificar el voto del centroderecha, como reivindicó Casado este martes ante sus diputados y senadores. Y también marcar distancias con Vox. El líder del PP ensalzó proyecto «reformista» del partido y lo presentó como «única alternativa frente a populismos y radicalismos». Un partido, dijo, que «no quiere ningún voto que esté basado en el miedo» sino un voto «para convivir todos juntos y buscar la libertad y la prosperidad».