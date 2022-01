El pulso por el control del PP de Madrid centra desde hace meses los titulares sobre el partido. Pablo Casado mantiene la distancia y evita entrar en la polémica. Es lo que le corresponde como presidente, afirma. Asegura, ante los temores del entorno de la presidenta madrileña, que el congreso no se retrasará. De Isabel Díaz Ayuso destaca su «gestión extraordinaria» e insiste: «A los congresos se presentará quien quiera y los militantes decidirán».

Pregunta.- ¿Cómo está la situación del Partido Popular de Madrid? Es lo que nos preguntamos todos los votantes de centroderecha.

Respuesta.- Pues extraordinariamente bien porque tenemos a gente muy buena. ¿Cómo está el PP de Madrid? Pues está como un tiro. La presidenta de la Comunidad de Madrid está haciendo una gestión extraordinaria. El alcalde de Madrid, también; los alcaldes que tenemos y muchos más que vamos a tener, también. La revalidación del Gobierno regional ha empezado muy fuerte, con un plan de maternidad, de bajada fiscal, con nuevos Presupuestos y, recientemente, llevando al Supremo el desastre de los fondos europeos repartidos a dedo. Y eso es lo importante. Como vengo diciendo durante ya tres años, el presidente nacional del partido no puede opinar sobre procesos internos. No lo he hecho ni en Madrid ni en Ávila ni en Cataluña. Eso es así y todo el mundo lo entiende. A los congresos se presentará quien quiera en primarias libres, los militantes decidirán y la dirección nacional apoyará a quien salga.

P.- ¿Cuándo se celebrará el congreso de Madrid?

R.- Los plazos se tienen que cumplir y nosotros hace dos años ya fijamos en la Junta Directiva Nacional que los congresos provinciales y autonómicos se hicieran antes del Congreso Nacional. Los provinciales ya se han cumplido entre el verano de 2020 y el año pasado y los autonómicos se van a cumplir hasta este verano.

P.- Bien, pero ¿cuándo se celebrará el congreso de Madrid?

R.- Pues antes del Congreso Nacional, que es en julio.

P.- ¿Habrá alguna candidata más o candidato o ‘candidate’, aparte de la señora Ayuso? Hay que hablar políticamente correcto que si no nos multa Irene Montero (risas).

R.- Pues no tengo ni idea. Pero yo creo que va a salir muy bien porque el PP de Madrid está muy bien y está siendo una referencia de gestión. Y tengo que decir que, hace dos años, poca gente fuera de esta mesa veía que iba a funcionar. Y no lo digo sólo por Isa (Díaz Ayuso). También por José Luis (Martínez-Almeida), por Jorge Azcón, por José María Bellido en Córdoba, por Mañueco o por Juanma Moreno. Quitando a Alberto Núñez Feijóo y a Fernando López Miras, que ya estaban gobernando, hay una nueva hornada de políticos que ahora la gente dice: «Oye, tienes que tomarles como referencia» -y con toda la razón porque son unos cracks- y hace dos años nos decían: «Oye, ¿pero por qué has apostado por ellos?». Pues porque son muy buenos.

P.- ¿Tomará usted como referencia a Isabel Díaz Ayuso cuando sea presidente?

R.- Pero vamos, las políticas de Madrid, sin duda. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No sólo las clásicas, como la bajada de impuestos o la libertad de elección de colegio o de hospital. También las que, por desgracia, han impuesto los nuevos tiempos de pandemia. Compaginar salud con empleo, aperturismo al turismo, acabar con la supuesta superioridad moral de la izquierda en la guerra cultural, reivindicar nuestra concordia, la Hispanidad, el español… Son cosas que han ido surgiendo y que parecían de perogrullo pero que con este Gobierno tan radical parece estrafalario defender tu lengua común, tu Historia o la unidad nacional. Y Madrid es la capital de una España plural y diversa pero unida que, en mi opinión, es de las naciones más importantes de la Historia de la Humanidad, junto con Italia y Grecia. La Hispanidad es de los acontecimientos más importantes de la Historia del hombre.

P.- ¿Ve a Ayuso como presidenta del PP de Madrid?

R.- Es que no puedo decir más. Es como si me pregunta, ¿ve usted a Manolo Domínguez como presidente del PP de Canarias? No puedo decirlo. Fíjese cómo será esto que yo incluso sólo voy a las clausuras de los congresos, algo ya casi formal, una vez abierto el resultado.

P.- Insisto, ¿intuye que en Madrid habrá uno o varios candidatos?

R.- Es que yo no puedo opinar. Pero insisto. El PP de Madrid lo está haciendo muy bien y el resultado más evidente son los dos gobiernos más importantes, porque el Ayuntamiento de Madrid aglutina a la mitad de la población de la región y la región influye en grandes ciudades, y hay ciudades en Madrid de un cuarto de millón de habitantes como Móstoles, Alcalá o Alcorcón. Lo están haciendo muy bien, sinceramente, a pesar de las dificultades.

P.- ¿Qué nota le daría a la señora Ayuso?

R.- Un sobresaliente.

P.- ¿Se ha visto con ella recientemente?

R.- Sí, nos hemos visto personalmente, aunque es verdad que eran eventos de más gente. Luego nos ha pillado el Covid y ella ha estado de viaje. Y esta semana ha habido un desayuno informativo pero yo estaba en cuarentena y no pude asistir.