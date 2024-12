El Consejo de Ministros cesará este lunes a Ion Antolín como secretario de Estado de Comunicación, veinte días después de haberle puesto al frente de la política informativa del Gobierno de Pedro Sánchez. El que hasta su nombramiento era director de comunicación del PSOE apareció señalado la pasada semana en el informe de la UCO de la investigación al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la filtración del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Antolín, según esas conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, era uno de los cargos que tenía acceso a los documentos de Fiscalía antes de que se publicasen en medios de comunicación afines al Gobierno.

Según están difundiendo fuentes próximas a Moncloa, el cese se produce por «motivos de salud», aunque ocurre menos de una semana después de que la UCO señalase abiertamente a Antolín como uno de los altos cargos de Moncloa que presuntamente maniobró para ejecutar la filtración sobre los problemas con Hacienda del novio de Ayuso, Alberto González Amador.

El PSOE, según estas mismas versiones, espera que Antolín se reincorpore próximamente a la dirección de comunicación del PSOE, cargo que había venido ejerciendo antes de ser nombrado por Sánchez como secretario de Estado.

El propio Antolín ha anunciado en sus redes sociales el cese, señalando que volverá «dentro de un tiempo a la comunicación del PSOE». «Una buena compañera de fatigas me dijo estos días: el cuerpo lleva la cuenta. El mío ha dicho que para, y yo sólo puedo hacerle caso. No tengo nada que no curen el reposo y algo de desconexión», ha indicado.

De momento, Moncloa ha decidido que a Antolín le sustituya Lydia del Canto, periodista valenciana que fue secretaria de Comunicación del Gobierno valenciano en tiempos de Ximo Puig.

Hasta ahora, y desde marzo de 2024, Del Canto ejercía como directora de Comunicación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y a su vez jefa de Gabinete de Diana Morant como líder de los socialistas valencianos.

Filtración en Ferraz y Moncloa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado en su último informe que varios altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez tuvieron acceso anticipado al correo electrónico clave del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que acabó filtrándose a la prensa.

En el marco de la investigación penal por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, los investigadores concluyen que varios altos cargos conocían el contenido del email antes de su publicación en prensa: Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa; Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación; Laura Sánchez Espada, directora de comunicación de la ministra de Vivienda; Ion Antolín, ahora ya ex secretario de Estado de Comunicación y ex responsable de Prensa del PSOE y el propio Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid.

Los agentes, en ese nuevo informe, han llegado a esta conclusión tras analizar el teléfono móvil que Lobato entregó voluntariamente cuando declaró como testigo el 20 de noviembre en el Supremo. La UCO destaca que a las 8:29 horas, cuando Sánchez Acera ya disponía del email completo, este aún no había sido publicado en ningún medio de comunicación, lo que descarta que su origen fuera la prensa.

Sin titulación

El fugaz secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, fue colocado sin titulación en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) que dirigía el ex dirigente socialista Rafael Cortés Elvira y en la que Pedro Sánchez matriculó su tesis doctoral, objeto de polémica por contener numerosos plagios.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de aquella etapa de Ion Antolín, el ex director de Comunicación de Ferraz mantuvo estrecha relación con Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte con el Gobierno del PSOE entre 1993 y 1996. Previamente, desde 1987 ejerció como director general de Deportes en el Ministerio de Educación y Ciencia.

Bajo mandato de éste como rector de la Universidad Camilo José Cela (2003-2012), Antolín fue «jefe de prensa» en esta institución (2008-2011); «subdirector del módulo digital» en el Máster en Dirección de Campañas Electorales (2011) y «director académico» en el Posgrado Comunicación Digital y Contenidos Multimedia (2010), según recoge su currículum publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

Estas dos últimas ocupaciones las incluye Antolín en el apartado de formación académica para aparentar así una mayor preparación. Sin embargo, tal y como público OKDIARIO, el nuevo secretario de Estado de Comunicación no tiene ninguna titulación oficial, pues sólo cuenta con estudios de Comunicación por la Casa de Oficios Arsenio Revuelta (COAR), vinculada a la UGT, el sindicato hermano del PSOE, y con un Máster Business Expert en The Power Business School, conocido como The Power MBA.