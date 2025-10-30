Inda: «Sánchez, tus mentirosos ‘no me consta’ en el Senado serán delito cuando se sepa toda la verdad»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado y, aunque reconoce que el presidente es «un buen parlamentario» que se preparó «a conciencia» la sesión, advierte que su estrategia de evasivas puede volverse contra él.

Según Inda, la intervención de Sánchez se basó en «sobrevolar las cuestiones» planteadas mediante un «sinfín» de coletillas como «no me consta» o «no lo recuerdo». El periodista sostiene que estas respuestas coincidían precisamente con los momentos en que el presidente mentía, algo que se notaba en su lenguaje corporal: «no mira fijamente, desvía la atención, baja la mirada».

El director de este periódico alerta de que esos «no me consta» y «no lo recuerdo» quedan grabados y «le pueden meter en apuros en el futuro» cuando surjan nuevas revelaciones sobre el caso Begoña, el caso David Sánchez o «toda la corrupción elefantiásica» que rodea al PSOE.

«Todo esto ha quedado grabado y le puede acabar volviendo», advierte Inda, quien recuerda que cuando aparezcan evidencias que demuestren que mintió en sede parlamentaria, Sánchez podría enfrentarse a consecuencias penales. Mentir ante el Parlamento está castigado con penas de entre seis meses y un año de cárcel.

«Cuidadín, querido Pedro, no cantes victoria antes de tiempo», concluye Inda, advirtiendo que las evasivas de hoy pueden convertirse en pruebas de falsedad mañana.